〈線上講座〉一窺幣圈戰場江湖 如何在高波動的虛擬貨幣市場中穩健投資？

2021 上半年迎來虛擬貨幣 (加密貨幣) 市場的大牛市，特斯拉、灰度、微策略、Nexon 等等眾多機構紛紛進場，加密貨幣市場受到前所未有的關注，比特幣 2 個月內從 2 萬上漲到 63,000 美元、以太坊也從 1000 美元多上漲到 4,300 美元。

不過 2021 年 5 月 19 日，幣圈迎來此輪牛市的最大下殺，大多主流幣種幾乎都腰斬。在這波動大、高風險高報酬的新興市場如何安全且相對低風險投資？對加密貨幣有興趣又有以下疑問的你，絕對不可錯過這次派網 Pionex 量化交易所的介紹：

講座時間

2021 年 6 月 9 日 （三）14:00~15:30

(13:50 提前 10 分鐘開放進入線上會議室)

議程

13:50~14:00 線上會議系統 Cisco Webex 開放報到加入

14:00 關於加密貨幣市場的那些事：派網 Pionex 社群營運 | 張裕傑

比特幣、以太坊是什麼? 還有其他哪些加密貨幣?

投資 vs 投機，加密貨幣的價值哪裡來?

如何安全的投資加密貨幣市場

派網 Pionex 量化交易所介紹

14:30 派網 Pionex 網格交易機器人介紹及應用 : 派網合作資深分析師 | Justin

網格交易的原理

網格 vs 囤幣 : 為何網格交易可以降低風險並提高勝率?

勝率最高的長期網格交易策略 : 網格天地單

接下來的市場行情可能怎麼走?

15:15~15:30 線上 Q&A 時間

誰適合參加？

對虛擬貨幣運作投資一知半解，秉持活到老學到老的你

對虛擬貨幣躍躍欲試，不知道該怎麼進場投資

已經有接觸過虛擬貨幣但結果不盡理想，想學習新投資方式

認為自己無法克服市場情緒，想藉機器人量化交易投資

對虛擬貨幣行情霧裡看花，想了解後市發展的可能性

本活動採用 Accupass 的線上報名，及會議軟體 Cisco 教學（點我報名）

報名完成後，請在 2021/6/9(三) 上課前 10 分鐘（也就是 13:50），登入您的 Accupass 帳戶，進入「查看票券」，點擊「進入線上活動」，完成下載上課軟體，加入線上講座會議室。

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〈鉅亨幣圈理財〉開始虛擬貨幣量化交易旅程 3 分鐘內完成註冊

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〈鉅亨幣圈理財〉網格交易懶人包，原理及操作範例一次瞭解

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《注意事項》

本活動使用 Cisco Webex 線上會議軟體，活動前請先進行安裝（建議以電腦安裝，上課搭配手機操作更方便）