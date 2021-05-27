〈鉅亨幣圈理財〉如何在派網Pionex上傳您的證件驗證身份？

為什麼註冊虛擬貨幣交易所帳戶，必須進行身份驗證 KYC 呢？由於虛擬貨幣交易所普遍沒有實體開戶的機制，為確保帳戶為本人所使用，以免用戶遭駭作為洗錢等非法行為。本篇文章將針對如何在派網交易所進行：

倘若在派網 Pionex 交易所有進行身份驗證 KYC，還可提升當日最大提幣額度：以下整理主流貨幣的提領額度

幣種 最小提幣 單日最大提幣 單日最大提幣 (KYC) BTC(比特幣) 0.005 BTC 1 BTC 50 BTC USDT Omni(美元穩定幣) 50 USDT 15,000 USDT 300,000 USDT USDT ERC20(美元穩定幣) 15 USDT 15,000 USDT 300,000 USDT USDT TRC20(美元穩定幣) 10 USDT 15,000 USDT 300,000 USDT ETH(以太幣) 0.05 ETH 50 ETH 1,000 ETH BNB(幣安幣 Binance Coin) 0.1BNB 1,000 BNB 50,000 BNB DOGE(狗狗幣) 1,020 DOGE 30,000 DOGE 300,000 DOGE

資料來源：Pionex 派網

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-------------- 派網 Pionex 身份驗證 KYC 開始 --------------

因為派網目前還沒有支援 App 驗證身份，因此需要以網頁打開完成

第一步 登入您的派網帳戶

進入個人訊息頁面 點選 KYC 後方的「申請」

第二步

選擇您的國籍 填寫姓名 選擇上傳的證件 (護照 / 身分證 / 駕照) 點選提交

第三步

上傳證件正面 上傳證件反面 拿出一張紙，寫下 Pionex＋當天日期，並且拿著拍照後上傳 點選提交，即可完成身份驗證申請。

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