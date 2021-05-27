〈鉅亨幣圈理財〉如何在派網Pionex上傳您的證件驗證身份？

為什麼註冊虛擬貨幣交易所帳戶，必須進行身份驗證 KYC 呢？由於虛擬貨幣交易所普遍沒有實體開戶的機制，為確保帳戶為本人所使用，以免用戶遭駭作為洗錢等非法行為。本篇文章將針對如何在派網交易所進行：
倘若在派網 Pionex 交易所有進行身份驗證 KYC，還可提升當日最大提幣額度：以下整理主流貨幣的提領額度
|幣種
|最小提幣
|單日最大提幣
|單日最大提幣 (KYC)
|BTC(比特幣)
|0.005 BTC
|1 BTC
|50 BTC
|USDT Omni(美元穩定幣)
|50 USDT
|15,000 USDT
|300,000 USDT
|USDT ERC20(美元穩定幣)
|15 USDT
|15,000 USDT
|300,000 USDT
|USDT TRC20(美元穩定幣)
|10 USDT
|15,000 USDT
|300,000 USDT
|ETH(以太幣)
|0.05 ETH
|50 ETH
|1,000 ETH
|BNB(幣安幣 Binance Coin)
|0.1BNB
|1,000 BNB
|50,000 BNB
|DOGE(狗狗幣)
|1,020 DOGE
|30,000 DOGE
|300,000 DOGE
資料來源：Pionex 派網
若您還沒有派網 Pionex 交易所帳戶，請先前往 鉅亨推薦開戶
-------------- 派網 Pionex 身份驗證 KYC 開始 --------------
因為派網目前還沒有支援 App 驗證身份，因此需要以網頁打開完成
第一步 登入您的派網帳戶
- 進入個人訊息頁面
- 點選 KYC 後方的「申請」
第二步
- 選擇您的國籍
- 填寫姓名
- 選擇上傳的證件 (護照 / 身分證 / 駕照)
- 點選提交
第三步
- 上傳證件正面
- 上傳證件反面
- 拿出一張紙，寫下 Pionex＋當天日期，並且拿著拍照後上傳
- 點選提交，即可完成身份驗證申請。
恭喜您已完成派網 Pionex 身份驗證，我們還準備了一系列的教學文章
〈鉅亨幣圈理財〉量化交易第一步！充值虛擬貨幣到派網 Pionex 教學
〈鉅亨幣圈理財〉將投資獲利入袋為安！從派網 Pionex 出金教學
〈鉅亨幣圈理財〉如何在派網 Pionex 設定谷歌驗證，保護您的帳戶安全？
〈鉅亨幣圈理財〉第一次就上手量化交易？派網網格交易天地單是什麼？