〈鉅亨幣圈理財〉將投資獲利入袋為安！從派網Pionex出金教學

相信許多人投資會想把獲利的虛擬貨幣，轉換成新台幣或是美金出場獲利入袋吧？

這篇文章將教你如何從派網交易所提領出金，到有支援法幣出金的幣安交易所。

有關於幣安註冊及入金的系列教學文，請參考：

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第一步

1. 請先登入幣安，從您幣安帳戶錢包內，點選「充值」

2. 一樣選取您想傳輸的網路，並且複製錢包地址，待會需要您貼到派網充值的資訊欄內。

第二步

1. 打開您派網帳戶錢包內，點選「提幣」

2. 將您剛才從幣安充值頁面複製的錢包地址，貼到派網右邊的提幣地址

3. 並且輸入您想從派網提領出金的數量，點選提交，即可完成出金。

＊如果您想確認有沒有提領成功，您可以在頁面最下方的提領紀錄，即可確定有無出帳紀錄。

恭喜您已學會派網出金，我們還準備一系列的教學文章：

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