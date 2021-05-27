〈鉅亨幣圈理財〉開始虛擬貨幣量化交易旅程 3分鐘內完成註冊

2020 年底開始，虛擬貨幣行情一觸即發，相較於前幾年市場低沈、討論度低迷，許多大企業紛紛表示，願意將比特幣作為部分資產配置，美國最大虛擬貨幣交易所甚至成功上市，雖然有些後繼無力，但虛擬貨幣似乎逐漸成為，金融市場上投資人紛紛追逐與討論的金融商品主流之一。

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