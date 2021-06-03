好羨慕！有人只花18元買飲料就中1千萬統一發票

財政部賦稅署今 (2) 日公布 3-4 月統一發票中獎清冊，本期共開出 33 張大獎，包含 18 張 1000 萬元特別獎與 200 萬元特獎，其中最讓人羨慕的莫過於有人在新竹縣的頂好，只花 18 元買飲料就幸運對中千萬大獎。

根據賦稅署公布的中獎清冊中，1000 萬元的特別獎中，有 7 張消費金額不到百元就對中千萬大獎，包括在 91APP 花 30 元買 APP、桃園市日寶便利商店花 60 元買啤酒、在全家花 95 元買菸品，甚至有人只花 30 元的外送費就對中千萬大獎。

200 萬元的特獎中，也有 5 人花費不到百元就得到財神爺眷顧，消費項目包含外送服務費、購買 APP 以及在超商買飲料等就對中 200 萬元，同樣羨煞不少人。

財政部賦稅署提醒，對中 3-4 月期統一發票中獎號碼者，記得在 6 月 6 日到 9 月 6 日期間到指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎 APP」兌領全部獎項，且免繳印花稅。

如果是領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎 APP 兌領五獎、六獎及雲端發票專屬五百元獎。

賦稅署還說，為鼓勵民眾多用雲端發票，本期雲端發票專屬獎總獎金較上期增加 2 億元，總金額共達 5.62 億元創史上新高，民眾只要使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，就有機會對中雲端發票專屬獎。

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