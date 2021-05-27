〈鉅亨幣圈理財〉如何在派網Pionex設定谷歌驗證 保護您的帳戶安全？

科技時代發展快速，使得我們的個資越來越容易存在著風險，好在使用虛擬貨幣交易所與錢包等相關服務，都會需要設定多重驗證來確保帳戶安全。

本篇文章將教您如何在派網 Pionex 設定谷歌驗證，雙重保護您的帳戶安全。

『谷歌驗證 Google Authenticator 』是 Google 推出會產生隨機驗證碼的 APP 工具，可以將原有帳號以及密碼增添一道安全的防護，類似手機收取驗證碼簡訊的概念。

若您還沒有派網 Pionex 交易所帳戶，請先前往 鉅亨推薦開戶

------------- 派網設定谷歌驗證教學 -----------------



第一步 請您先去下載 Google Authenticator

下載點

第二步

開啟派網網頁或者是手機 APP，為了操作方便，我們示範以派往網頁搭配手機來操作谷歌驗證綁定流程，如果您比較熟悉，也可以直接用手機來操作。

1. 首先請您登入派網之後，進入到個人訊息頁面中，點選「Google Authenticator(身分驗證器) 」的「綁定」

第三步

1. 使用手機打開您剛才下載的「Google Authenticator(身分驗證器) 」APP，並且點擊右下角的＋，開啟掃描 QR 圖碼功能

2. 用手機掃描派網頁面提供給您的 QR 圖碼，並且接續操作下去就完成綁定囉！

恭喜您已學會在派網設定谷歌驗證，我們還準備了一系列的教學文章：

〈鉅亨幣圈理財〉量化交易第一步！充值虛擬貨幣到派網 Pionex 教學

〈鉅亨幣圈理財〉將投資獲利入袋為安！從派網 Pionex 出金教學

〈鉅亨幣圈理財〉如何在派網 Pionex 上傳您的證件驗證身份？

〈鉅亨幣圈理財〉第一次就上手量化交易？派網網格交易天地單是什麼？