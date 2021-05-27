〈鉅亨幣圈理財〉量化交易第一步！充值虛擬貨幣到派網Pionex教學

想在派網 Pionex 進行量化交易，首先您可以透過幣安交易所購幣後，再轉到派網進行量化機器人交易，流程如下：（目前派網還沒能支援以新台幣或是美金購買虛擬貨幣）

關於如何將新台幣入金的幣安交易所教學文，請參考：

〈鉅亨幣圈理財〉信用卡也能購買虛擬貨幣？（小額入金快狠準）

〈鉅亨幣圈理財〉用美元買虛擬貨幣，這樣做就對了！（大筆資金首推）

〈鉅亨幣圈理財〉你買他賣大公開！如何 C2C 向幣安優良賣家購幣（免手續費最多人使用）

還沒註冊派網 Pionex，可以透過鉅亨專屬連結進行註冊

在派網出入金必須要先了解，您要傳輸的幣種是必須要依靠三種不同的區塊鏈網路：ERC20、OMNI、TRC20，而這三種有什麼分別呢？

ERC20：基於以太坊協議的區塊鏈網路，傳輸的速度和手續費介於這三者的中間值。

OMNI 協議 ：比特幣最一開始發行代幣的區塊鏈網路，傳輸速度最慢，且手續費用最昂貴，是最早出現的。

TRC20 ：基於波場協議的區塊鏈網路，算是比較新的傳輸方式，因此傳輸速度和手續費是三者之中最佳的。

本篇文章將以 USDT 透過 TRC20 網路，將操作示範入金到派網 Pionex

第一步 點選上方選單的帳戶資訊，並且點選「充幣」

第二步

確認您將進行「充幣」 選擇您想要透過哪個鏈充幣 複製您的錢包地址，待會需要貼到幣安交易所的提領資訊內。

您可以想像這串地址，等同於您的銀行帳戶，而現在你想要將你在別的地方的錢，匯進派網交易所內

第三步

進入您幣安帳戶錢包內，點選「提現」 將您剛才複製的錢包地址，貼到提領資訊欄位的「地址」，幣安會自動帶入主網類型，以剛才 TRC20 的例子，即會出現對應的網路。 輸入您要提現到派網的數量 確認之後點擊「提領」之後再完成安全驗證，即可完成提領。

＊如果您想確認有沒有成功充值到派網的帳戶內，您可以回到派網的充幣頁面內，最下方有個充幣紀錄即可確定有無入帳紀錄。

恭喜您已學會如何在派網 Pionex 充值，我們還準備了一系列的教學文章：

〈鉅亨幣圈理財〉將投資獲利入袋為安！從派網 Pionex 出金教學

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〈鉅亨幣圈理財〉如何在派網 Pionex 上傳您的證件驗證身份？

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