前聯準會高層：現在通膨是暫時性的 但仍可能未來幾年持續

前紐約 Fed 分行總裁 William Dudley 周三 (2 日) 表示，近期美國通膨的飆升，目前看來可能是暫時的—但是隨著更多人重返工作崗位，未來幾年通膨仍可能變得更加持久。

Dudley 認為，當前的通膨恐慌，可能在明年就有所減緩，但如果把眼光再放遠一點，通膨可能超過聯準會設定的 2% 目標值。

過去幾周，通膨成為市場關注焦點，投資人擔心，如果通膨升速過快，將導致聯準會提前升息。而最新的數據顯示，美國 4 月份 CPI 年增達到 4.2%，是 2008 年 9 月以來的最大漲幅。

雖然聯準會已表明態度，將允許通膨處在高於目標的 2% 一段時間，但市場未因此過於放鬆警戒。

Dudley 表示，最近的通膨飆升的因素，很多將隨著時間推移而消失，例如供應鏈中斷以及基期偏低的影響力。但他也補充說，在美國面臨勞動力限制之前，必須有更多人就業，這卻將在未來幾年更持久地帶來通膨。

Dudley 認為，聯準會將在年底前討論縮減資產購買規模，並實際開始減少購債。幾位現任官員也應和了這一論點。

達拉斯 Fed 分行總裁 Robert Kaplan 上周也曾表示，美國房地產市場的潛在過度增長和其它通脹跡象，都表明聯準會可能該開始緩慢縮減 QE 規模了。