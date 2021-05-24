本週操盤筆記：拜登任內首份財政預算案、Nvidia財報、WHA年度大會

本週重點國際財經大事包括：拜登任內首份財政預算案、美股財報尾聲、WHA 年度大會、Fed 票委談話，其中市場最為關注拜登任內首份財政預算案。

本週操盤筆記 (0524-0528)

1. 拜登任內首份財政預算案：

週四 (27 日) 美國總統拜登將公布任內首份財政預算案，該預算案將包括移民政策、對國外援助、國內治安等範疇。

2. 美股財報尾聲：

本週美股財報進入尾聲，據 FactSet 最新數據顯示，目前已有 95% 之 S&P 500 公司公布財報，其中 86% 公司每股盈餘 (EPS) 是超乎市場預期，創下自 2008 年以來的最佳紀錄。

而本週將公布財報的亮點個股有：Nvidia (NVDA-US)、拼多多 (PDD-US)、Best Buy (BBY-US) 等個股。

3.WHA 年度大會：

世界衛生大會 (WHA) 將於 5 月 24 日至 6 月 1 日召開，預估本次會議將重點討論新冠肺炎疫情後的衛生制度改革。

今年台灣是連續第 5 年未能受邀參與 WHA，但目前已有 13 個友邦提案要求 WHA 邀請台灣以觀察員身分參加 WHA 大會。

而根據 WHA 規則規定，台灣是否能以觀察員參加 WHA 大會，將取決於會員國決定，故 WHA 大會在收到友邦提案後，將會裁示是否台灣以觀察員身份參加本次議程。

4.Fed 票委談話：

本週包括聯準會 (Fed) 理事奎爾斯 (Randal Quarles,)、亞特蘭大 Fed 主席波斯提 (Raphael Bostic) 二位票委將發表談話，市場聚焦，Fed 於 4 月利率會議上討論了縮減 QE 購債 (Taper) 的前瞻指引，下半年 Fed 是否可能正式啟動與市場的 Taper 溝通。