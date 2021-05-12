拜登政府拚風電 批准美首座大型離岸風力發電場

美國政府週二 (11 日) 批准麻薩諸塞州沿海的首座離岸風力發電場建設和運營，締造美國海上風電產業的一個重要里程碑。

Vineyard Wind 公司由可再生能源開發商 Avangrid 和哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 合資成立，Vineyard Wind 風能發電項目位於 Martha Vineyard 海岸的 15 英里處，電容量為 800 兆瓦。

預計明年這座離岸風力發電場將為麻薩諸塞州的 40 萬戶家庭和企業提供足夠的電力，創造 3600 個就業機會，電費減少 14 億美元，每年減少超過 160 萬噸的碳排放量。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示：「我一直認為，應對氣候變化不僅有利於環境，而且有利於經濟。今天的海離岸風力發電項目表明，我們可以應對氣候危機，同時創造高薪工作，並增強國內外的競爭力。」

美國內政部長哈蘭 (Deb Haaland) 稱：「在美國，一個清潔能源的未來已經指日可待，該項目批准是推進拜登政府目標的重要一步，即在應對氣候變化和推動我們國家發展的同時，創造高薪的工會工作崗位。」

Avangrid 執行長 Dennis Arriola 受訪時提到，這不僅僅是對項目的批准，這是新興產業的誕生。

Vineyard Wind 因缺乏美國國內產業的供應鏈，Vineyard Wind 的大部分組件將在歐洲製造。

美國拜登政府將綠能納入國家重要政策，制定了 2030 年雇用數萬名工人部署 30,000 兆瓦海上風電的目標，將足夠一年為超過 1000 萬個美國家庭提供電力。這次 Vineyard Wind 風力發電場的批准，也是拜登實現政策目標的重要一步。