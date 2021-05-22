〈美股盤後〉拜登2.25兆美元基建規模大縮水 美股三大指數收黑

週五 (21 日) 十年期美債殖利率下滑，油價走高，能源股隨之上揚，比特幣受重擊，區塊鏈概念股、特斯拉股價走跌，科技股承壓，尾盤拜登讓步將基建規模大縮水，美股三大指數收黑，僅道瓊小幅收紅逾百點。
標普一週跌 0.4%，自 2 月以來首見連續週跌，道瓊週跌 0.5%，那指本週上漲 0.3%，打破了連續 4 週跌勢。
政經消息方面，美國總統拜登週五宣布規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，卻遭到國會共和黨和部分民主黨員的反對，雙方在總額、範圍和募資提案上存在嚴重分歧，週五拜登願將基建計畫縮水四分之一至 1.7 兆美元，但共和黨仍不領情。
聯準會達拉斯分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四敦促盡快討論減碼購債，週五他還提到通膨存在很多不確定性，週五又一聯準會官員轉鷹！
費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週五表態，應該盡早開始討論減少債券購買計畫，若看到物價和就業取得進展，就可以開始討論減碼量化寬鬆 (QE)。
國際消息方面，週五中國再度祭出加密監管警告，金融委主任劉鶴宣布將打擊比特幣挖礦和交易行為。此前美國財政部宣布，將採取措施打擊逃稅等不法加密交易，並單筆等值 10000 美元以上的加密貨幣交易必須上報至美國國稅局。
美財政部提議全球最低企業稅率應至少為 15% 後，義大利和德國等其他國家週五響應支持。
南韓總統文在寅和美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 宣布簽署一項協議，在新冠疫苗、電動汽車電池和半導體製造方面深化雙方的合作關係。
七大工業國家 (G7) 週五宣布，邁向在 2021 年底，G7 成員國將徹底終止對國際燃煤火力發電廠提供新的政府補助。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.65 億例，死亡數突破 343 萬例，美國累計確診超過 3307 萬例，累計死亡數超過 58.9 萬。印度累計確診超過 2603 萬例，巴西累計確診 1589 萬例。
台灣疫情再起，美國衛生部長貝西拉 (Xavier Becerra) 21 日與台灣衛福部長陳時中視訊，美方稱支持台灣取得疫苗與擴大參與世界衛生組織 (WHO) 及全球衛生事務。
週五 (21 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 123.69 點，或 0.36%，收 34,207.84 點。
- 標普 500 指數下跌 3.26 點，或 0.078%，收 4,155.86 點。
- 那斯達克指數下跌 64.75 點，或 0.48%，收 13,470.99 點。
- 費城半導體指數下跌 14.01 點，或 0.46%，收 3,052.10 點。
焦點個股
科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48%；臉書 (FB-US) 下跌 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.37%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.53%。
道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 上漲 3.15%；迪士尼 (DIS-US) 漲 0.61%；安進 (AMGN-US) 跌 0.37%；旅行家 (TRV-US) 漲 0.17%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.96%。
費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.27%；美光 (MU-US) 下跌 0.51%；AMD (AMD-US) 下跌 1.14%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.23%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.60%；高通 (QCOM-US) 跌 0.89%。
台股 ADR 盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.59%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。
個股消息
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受邀參加美國商務部 20 日舉行半導體視訊峰會，台積電會後發表聲明，今年 MCU 產量較去年提升 60%，以解決當前晶片短缺問題。台積電 ADR (TSM-US) 週五收黑 1.24% 至每股 111.85 美元。
週五幣圈利空來襲，加密交易所營運商 Coinbase (COIN-US) 下跌 3.88%、礦商 Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 5.54%、Marathon Digital (MARA-US) 下跌 4.57%。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.01% 至每股 580.88 美元。特斯拉執行長馬斯克週五表示，特斯拉可能在俄羅斯設廠，並盛讚歷年太空科技成就有目共睹。
蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48% 至每股 125.43 美元。
《要塞英雄》遊戲開發商 Epic Games 控告蘋果壟斷案進入最後審理階段，蘋果執行長庫克週五出庭作證。庫克稱，由於 iPhone 的安全和隱私受到威脅，蘋果需要嚴格控制 App Store。Epic Games 則表示，這是蘋果非法、濫用的壟斷行為。
應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.27% 至每股 128.66 美元。該公司週四盤後公布最新財報，營收、調整後 EPS 均優於市場預期，全年財測樂觀，看好半導體與設備需求持續增長。
波音 (BA-US) 上漲 3.13% 至每股 234.82 美元。波音正考慮在 2022 年夏季開始將其 737 MAX 機型產量逐步提高至每月多達 42 架。
繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.60% 至每股 599.67 美元。該公司週五宣布，為降低投資人與員工的持股門檻，董事會已同意 1 股拆 4 股的股票分割計畫，後續仍待股東批准。
經濟數據
- 美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 61.5，預期 60.8，前值 60.5
- 美國 5 月 Markit 服務業 PMI 報 70.1，預期 64.9，前值 64.7
- 美國 5 月 Markit 綜合 PMI 報 68.1，前值 63.5
- 美國 4 月成屋銷售年化總數報 585 萬戶，預期 609 萬戶，前值 601 萬戶
華爾街分析
美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 4 月會議紀要顯示，一些 Fed 成員準備基於經濟復甦的持續快速進展，在未來會議的某個時刻，將開始討論調整資產購買步伐的計劃。
目前 Fed 資產負債表規模達近 8 兆美元，佔美國 GDP 比重約為 36%，以目前速度擴表之下，今年底將增至 9 兆美元。
Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，每個人都知道關鍵時期將在秋天到來。
City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示：「通膨擔憂和對 Fed 緊縮貨幣政策的擔憂似乎有所緩解。FOMC 會議紀要的影響似乎是短暫的。」
Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 稱：「實際上，市場對 Fed 開始討論減債 (taper) 的評論是健康的。FOMC 並非完全鴿派，他們也可能轉鷹，從通膨的角度來看，這是正面的。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主