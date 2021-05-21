Google計畫今年夏天開設首家實體店

新冠疫情讓許多實體店暫停營業，但 Google 反其道而行，週四 (20 日) Google 宣布將在今年夏天開設首家實體店面。

全新的 Google 實體店具體開業時間未定，但計畫 2021 年夏天開業，地點選在美國紐約市曼哈頓的第九大道和第十五街間轉角處。

全新的 Google 實體店將成為其顧客購買 Google 產品的一種方式，允許顧客在購買前體驗包括 Pixel 手機、Nest 產品、Fitbit 設備、Pixelbooks 等硬體產品和服務。

全新的 Google 實體店將為舊雨新知客戶提供產品體驗和建議。 (圖片：AFP)

實體店中將有專家説明解決軟體故障、維修硬體，並為舊雨新知客戶提供建議。此外，消費者可以在 Google Store.com 線上購物，接著在 Google 實體店提貨。

Google 稱：「Google 實體店將成為我們位於切爾西社區的城市園區的一部分，這裡是我們在紐約的 11000 多名 Google 員工的家園。Google 在紐約在地經營 20 年，這家店是我們對這座城市長期承諾的自然拓展。」

相較於 Google，蘋果 (AAPL-US) 已經在全球開設了數百家零售店。

截至 2021 年 3 月，蘋果已在全世界 25 個國家和地區開設 511 家直營店，華爾街分析師預期，2023 年該數字有望突破 600 家。

然而，受到新冠疫情影響，微軟最近關閉了其所有實體零售店，以轉向完全線上銷售的體驗。

截稿前，Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 漲逾 1.5%、蘋果 (AAPL-US) 漲逾 2%、微軟 (MSFT-US) 漲逾 1.5%。