〈美股熱門股〉輝達宣布股票分拆後漲逾2% 福特電動皮卡銷售告捷周漲12%

輝達宣布股票 1 拆 4，上漲 2.6%

電腦顯卡龍頭大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 周五（21 日）宣布同事會同意 1 股拆 4 股的股票分割計畫，股價上漲 2.6% 至每股 599.67 美元。新股將於 7 月 19 日收盤後發行。

投資機構 Oppenheimer 分析師維持輝達優於大盤的評等與 700 美元的目標價格，表示該公司於 5 月 26 日公布的財報值得期待，並指出加密貨幣的挖礦潮是推升營收的催化劑。

5 月初時，美國券商 Baird 分析師 Tristan Gerra 就給予輝達跑贏大盤評等，並將目標價訂在 800 美元。Gerra 表示輝達將主宰人工智慧運算領域，「輝達的資料中心收入僅短短幾年內，已成長至接近英特爾 (INTC-US) 資料中心收入的 30%。」

福特收盤勁揚 6.73%，本周共漲 12.6%

福特汽車 (F-US) 周五股價上漲 6.73% 至每股 13.33 美元，該股本周表現亮眼，以 12.6% 周漲幅位居標普 500 指數成分股中第二。

福特日前公布純電款 F-150 皮卡車「F-150 Lightning」吸引眾多車迷關注，執行長 Jim Farley 周五在推特貼文寫道：「新車亮相不到 48 小時，預訂量已逾 44,500 輛，而且還在不斷增加中。」

Discovery 本周跌 11.7%，標普 500 成分股吊車尾

美國電信業巨頭 AT&T(T-US) 宣布旗下華納與 Discovery 合併成新公司後，Discovery(DISCA-US) 一路下跌，該股周五收盤跌 1.19% 至每股 31.47 美元，本周累計下挫 11.7%，為標普 500 成分股中表現最差的一支。

富國銀行分析師 Steven Cahall 表示，合併案最大的問題出在槓桿率，投資人認為新公司的初始槓桿率將達到 5 倍，而 Discovery 以往的平均槓桿率為 3 至 3.5 倍。

此外，投資人也不滿意 Discovery 與 AT&T 在新公司股權占比，兩者在新公司分別持有 29% 與 71% 股權。兩家公司合併後的綜效也讓投資人擔憂。