Fed副主席：談論縮減QE還為時過早

聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，上週 4 月份的數據顯示通膨率上升可能是由暫時性因素所驅動，4 月非農就業報告未能取得實質性的進一步進展，目前談論縮減購債規模還為時過早。

克拉里達樂觀看待今年美國經濟，克拉里達稱，由於就業和其他供應瓶頸得到解決，而且經濟復甦加速，美國今年經濟成長率可能達 7%。

然而，克拉里達表示，上週 4 月份的數據顯示通膨率上升可能是由暫時性因素驅動的，4 月非農就業報告未能取得實質性的進一步進展，現在談論縮減購債規模還為時過早。

美國勞工部 5 月 7 日公布 4 月非農數據，就業人數僅增加 26.6 萬，遠遠低於預期，原本預計將增加 97.8 萬，而 3 月份增加 91.6 萬。 5 月 12 日公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，寫下 12 年來最大增幅。

克拉里達此言和 Fed 4 月會議聲明相符：「受疫情影響最嚴重的領域依然疲軟，但已有改善。通膨率已經上升，大部分反映暫時性因素。」

聯準會 4 月會議聲明中提到，Fed 每個月將持續購買至少 800 億美元美國公債、和至少 400 億美元機構抵押擔保證券 (MBS)，直到委員會的充分就業和物價穩定目標有實質的進一步進展。

聯準會主席鮑爾與 Fed 官員多次表示，美國經濟離 Fed 就業和通膨目標還有很長的路要走，而且可能需要一段時間才能取得實質性的進一步進展。

克拉里達也強調，在 Fed 縮減量化寬鬆 (QE) 之前，Fed 肯定會對市場發出預警，

克拉里達稱：「隨著經濟數據出爐，我們將不得不對此進行評估，並最終做出判斷，屆時主席鮑爾將會提前對市場發出減債的預警。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一也表示，儘管有通膨擔憂，但沒有理由改變目前的寬鬆政策。

上週摩根史丹利首席美國經濟學家 Ellen Zentner 預期，聯準會有意在 9 月的 FOMC 會議釋放 Taper (減債) 訊號，預測 Fed 在 2022 年 3 月開始減碼購債。