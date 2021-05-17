世界經濟論壇取消8月新加坡會議

世界經濟論壇週一 (17 日) 因新冠疫情取消 2021 年的新加坡會議，下一屆年會將於 2022 年上半年舉行，最終地點和日期取決於今年下半年的全球形勢。

世界經濟論壇 (WEF) 是每年全球政商界領袖聚在一起的年度盛事，一般在瑞士滑雪勝地達沃斯 (Davos) 舉行，今年年初迄今，世界經濟論壇因疫情影響，已把年度會議地點從瑞士達沃斯首度移到新加坡，還多次更動日期。

最終，世界經濟論壇將原定今年 8 月 17 至 20 日舉行的年會取消，還宣布下一屆年會將於 2022 年上半年舉行。

世界經濟論壇最新聲明中提到：「遺憾的是，不同地區的悲慘情況、不確定的旅行前景、推出疫苗的不同速度，及圍繞新變種的不確定性，使今年這場由世界各地的企業、政府和民間社會領袖的全球會議無法按計畫舉行。」

世界經濟論壇解釋：「這是個異常艱難的決定，因為我們的合作夥伴不僅有線上會議的訴求，更有現場會面的強烈願望，以致力於塑造一個更有韌性、更包容、更可持續的世界。」

世界經濟論壇下一屆年會將於 2022 年上半年舉行，但時間、地點將根據今年夏天晚些時候的情況評估來確定。

新加坡貿工部稱，新加坡政府完全理解目前疫情所帶來的挑戰，特別是對一個有廣泛國際參與者的大型會議而言，該國政府將繼續與世界經濟論壇和其他主要國際組織積極合作，促進各利益相關方在全球關注議題上展開合作。