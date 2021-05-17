福斯計畫在德國設全固態電池產線 估計可供40萬輛電動車使用

福斯汽車正計畫在德國建設全固態電池的生產線。根據《日本經濟新聞》5 月 15 日報導，福斯出資的合作夥伴、從事電池研發的 QuantumScape 在 5 月 14 日宣布上述消息，未來該產線的生產能力將與當前的大型電池工廠相當，規模達 20 吉瓦時 (GWh)。

QuantumScape 與德國福斯達成共識，兩家企業的合資公司、將於 2021 年內選定試驗生產線的場址。新的電池產線很有可能落腳福斯汽車的主要電池生產據點，也就是德國中部的薩士吉特 (Salzgitter)。

新工廠在一開始時將先進行 1GWh 的商業生產，接著再拉高到 20GWh。目前還不清楚該電池工廠在正式邁入商業運轉時的全固態電池產量可供應多少輛的電動車使用，不過若以目前的鋰電池技術來衡量、應可供應大約 40 萬輛的電動車使用。

福斯與 QuantumScape 曾經宣布，他們最快可在 2024 年開始展開全固態電池的商業生產，福斯也表示在 2025 年後所銷售的電動車、將會搭載該工廠所生產的全固態電池。

電動車若改用全固態電池，在體積相同的條件下、電動車的可行駛里程能延長 3 成；充電 12 分鐘就能行駛 450 公里，較當前的充電時間約縮短一半。福斯與 QuantumScape 在全固態電池的投資金額，在截至目前已超過 3 億美元。

其他同業方面，日本豐田汽車 (7203-JP) 提早一步宣布，該公司要在 2020 年代前期推出使用全固態電池的電動車。德國 BMW 與美國福特 (F-US) 也在 5 月 3 日表示，他們為了全固態電池的研發，將擴大投資美國新創企業 Solid Power。BMW 與福特都打算在 2022 年的時候，要拿到電動車測試用的全固態電池。BMW 預計在 2025 年之前展開搭載全固態電池的實車測試，計畫在 2030 年前產開銷售。

全固態電池的相關消息接連傳出，走向實用化的日子也似乎不再那麼遙不可及。