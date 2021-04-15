鞏固鋰電池供應鏈 豐田等55家日企成立新團體BASC

日本汽車業龍頭豐田汽車集團 (7203-JP) 等 55 家日本企業，14 日 (週三) 在電動車用鋰電池的日本供應鏈領域攜手合作，響應政府 2035 年新車禁售燃油車、只賣電動車的目標。

55 家公司於東京舉辦「電池供應鏈協議會」(BASC) 的成立總會，該組織會長是由住友金屬礦山 (5713-JP) 的電池材料事業本部長阿部功擔任。其他成員還包括 Panasonic(6752-JP) 與豐田共同出資的電池公司 Prime Planet Energy & Solutions，以及本田 (7267-JP)、日產 (7201-JP)、三菱商事 (8058-JP)、三菱化學、旭化成 (3407-JP) 等。

阿部功強調，該組織要以電動化為目標擴展電池相關產業的範圍，著眼點是要強化日本的電動車用鋰電池的供應鏈。針對日本國內電池及材料等的增產、還有確保鋰金屬等原料的調度，打算在今年夏天之後陸續向日本政府提出建言。

日本政府目標在 2035 年前，所有在該國販售的新車都必須是電動車。而根據 BASC 的說法，如果要將日本全年汽車銷售的一半、約 250 萬輛汽車轉換成電動車，需花費 4 兆日圓讓日本國內的電池及電池零件材料等的生產體制更完善。然而光靠民間部門如此負擔過於沉重，打算請求日本政府提供資金援助。

該如何確保鋰電池所使用的鋰、鈷等稀有金屬的調度安定，也是另一項重要課題。在車用鋰電池除了中國這個強大競爭對手，歐美國家也競相抵算自行生產。因此如何讓電池的供應鏈更加完善，成了日本電池產業當前要務。