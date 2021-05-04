現在不急！再多賣點車 福特盼2025年開設自家電動車電池廠

福特 (F-US) 一位高層透露，2025 年之前，福特在北美的電動車銷售量應該足以讓公司在國內生產自家電池。

這是福特對於電動車電池生產計劃給出的最詳細時間表。華爾街一直密切關注相關消息，為應對需求預計激增的這 10 年，內部生產電池預計將會是各家車廠降低電動車成本並確保貨源的關鍵。這也是福特對前任執行長 Jim Hackett 的戰略大逆轉，因 Hackett 曾認為車廠生產電池沒有「優勢」。

福特產品平台和營運長 Hau Thai-Tang 表示，「我們不必今日擴大規模來合理化自行運作電池廠。但到了 2025 年，隨著我們推進 F-150、 E-Transit 和其他已經宣布的電動車，我們在北美會有更多電動車輛，足以讓建造自家工廠合理化。」

福特發言人 Jennifer Flake 表示，具體的生產時間取決於電動車市場、消費者需求以及研發進度，「公司可能在 2025 年之前，進入生產自家電動車電池的階段。」

福特一直謹慎地將電動車加入其產品陣容中，去年年底在美國推出首款全新電動車「野馬 Mach-E」，預計接著今年稍晚推出全電動 Transit 貨車，以及 2022 年中推出電動版 F-150 掀背卡車。福特尚未公布 Thai-Tang 提到的另一款新電動車的細節。

Thai-Tang 發表評論之前，福特公司週一甫宣布將提高對電動車初創公司的投資，希望在這 10 年底開始將下一代電池 (固態電池) 整合到其電動汽車中。

Thai-Tang 說，固態電池更輕且能量密度更高，可用更低成本提供更多續航里程，但目前其成本高於鋰離子電池，且還在開發初期。福特上週宣布投資 1.85 億美元新電池實驗室的計畫，以邁向打造自家電動車電池廠的第一步，但尚未像特斯拉 (TSLA-US) 或通用汽車 (GM-US) 那樣宣布量產。

福特目前向南韓 SK Innovation 等供應商採購電池。

根據 IHS Markit 數據，去年美國新車註冊量中，電動車僅占 2%，但預計 2030 年之前該比例將提高到 25% 至 30% 之間，到 2035 年更拉升至 45% 至 50% 之間。