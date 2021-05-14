新興市場前景何在？ 分析師提這3點必須注意

分析師指出，通膨、美國利率上揚，再加上中國信貸周期放緩，可能為新興市場帶來麻煩。

儘管大宗商品價格走高為資源豐富的新興市場帶來助益，近月來，隨著投資人將關注焦點放在全球經濟復甦不確定性、中國反壟斷措施以及印度的嚴峻疫情，過去 3 個月以來，iShare MSCI 新興市場 ETF 跌幅達 8.4%，相較之下，標普 500 指數漲約 4%。

滙豐銀行 (HSBC) 近期發布的新興市場情緒調查顯示，僅 34% 的投資人對於該市場未來 3 個月的前景感到樂觀，遠低於年初調查時的 73%。

此外，近期公布的美國非農就業、消費者物價指數 (CPI) 以及尚未緩解的供應鏈斷鏈危機，更是加重市場對於通膨急速升溫的擔憂情緒。

國際金融協會 (Institute of International Finance) 首席經濟學家 Robin Brooks 認為，上述壓力不只是暫時現象，當前的供應商交貨時間幾乎和 2011 年爆發福島核災後的日本一樣，不僅如此，這種現象還反映在美國以外地區的物價上。

長期以來，通膨問題一直是衝擊新興市場經濟的一大禍根，部分原因在於新興經濟體容易受到美國利率政策影響，過去曾經因為有跡象顯示聯準會 (Fed) 將提早縮減購債規模，而引發新興市場大規模資本外流。

另一方面，有數據指出，中國政府 4 月的銀行貸款縮減幅度遠高預期，顯示隨著中國經濟逐步復甦，北京政府正在收緊刺激政策。

凱投宏觀 (Capital Economics) 認為，中國信貸周期的放緩步伐已超出預期，一旦持續下去，中國經濟增長恐受到阻礙。

BCA 分析師也稱，中國經濟通常落後於信貸周期約 6 至 9 個月，因此可能在夏季浮現放緩跡象，使新興市場前景陷入麻煩。