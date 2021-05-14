IIF：今年第一季全球債務創2年半以來首跌

國際金融研究所 (IIF) 在週四 (14 日) 表示，在已開發國家的帶動下，全球債務在今年第一季創下 2 年半以來的首度下跌，不過新興市場國家的債務則創下歷史新高。

數據顯示，在今年第一季，全球債務總額下跌 1.7 兆美元，至 289 兆美元，其中，以金融類債務的跌幅最大，佔比近一半左右，相較之下，政府債務則持續增加。此外，新興市場的債務在第一季增長了 6000 億美元，超過 86 兆美元，創下歷史新高。

儘管全球債務總額下跌，但由於全球許多國家的經濟仍未回到疫情前的水準，債務比率因此持續上升。在全球範圍內，債務佔國內生產總值 (GDP) 的占比在第一季上升了一個百分點，至略高於 360%。

報告中指出，由於全球發債量低於疫情前以及經濟有望復甦，預期今年的債務與 GDP 占比將略微下降。

IIF 永續發展研究主管 Emre Tiftik 表示：「新興市場的財政能力相對較弱。隨著新興市場政府債務基本穩定的情況下，金融業和非金融企業已成為推動債務積累的主要因素。」

在新興市場國家中，債務與 GDP 的占比從疫情前的 52% 上升至接近 60%。IIF 表示，儘管近期的脆弱有所緩解，但多國政府仍感受到持續封鎖和疫苗接種進度緩慢的壓力。

Tiftik 表示，儘管全球融資環境仍保持強勁的支持，但與疫情相關的支出增加和收入損失，使債務償還成為許多新興市場國家更大的負擔，包括菲律賓、南非、印度，印尼和土耳其。

此外，新興市場也面臨著加快轉向低碳經濟的壓力，因為如果不這樣做，政府的借貸成本可能會因此推高。IIF 估計，氣候脆弱性每增加 10%，就會使新興市場主權債息差平均提高 100 個基點。