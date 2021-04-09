IMF：全球經濟復甦優於預期 但利率飆升不利新興市場

國際貨幣基金 (IMF) 周四 (8 日) 表示，全球經濟自疫情中復甦速度超過原先預期，但利率飆升對新興經濟體而言特別不利。

在 IMF 這份公報中，由 24 名委員組成的國際貨幣及金融委員會 (IMFC) 重申全球疫苗加速分發的重要性，並承諾將會加強國際合作。

IMF 表示，若未來全球金融狀況再度迅速收緊，已經增加的金融漏洞可能會帶來風險，屆時可能會加劇原先的創傷、貧困與不平等，而氣候變化等挑戰也變得越來越緊迫。

IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 表示，美國經濟成長樂觀前景對全球產生正向的外溢效應，不過若成長過快導致利率快速上揚，將使正致力於經濟重啟的國家遭受損失。

喬治艾娃曾呼籲聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 應明確傳達聯準會對控制通膨的看法。先前由於市場預期通膨將快速上升，使公債殖利率狂飆。

IMF 預估，2022 年美國的通膨率將為 2.25%，僅略高於聯準會 2% 的目標。

喬治艾娃表示，通膨對新興市場的影響也令人擔憂，央行大舉印鈔以支應政府支出，將進一步推升通貨膨脹並侵蝕購買力。不過，她認為，促進貿易將有助於抑制通膨的壓力。

針對一些國家受到的疫情衝擊仍未解除，IMFC 也強烈支持 IMF 的特別提款權 (SDR) 貨幣儲備應再擴大 6500 億美元，特別是中等收入國家。