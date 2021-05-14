韓國10年投資4500億美元 建全球半導體產業帶

根據彭博社報導指出，韓國宣布一項野心勃勃的計畫，即在未來十年內斥資約 4500 億美元建設全球最大的晶片製造基地，與中國和美國一同爭奪全球半導體關鍵技術。

韓國政府指出，到 2030 年，三星和 SK 海力士在逾 510 兆韓元的半導體研究和生產投資中扮演領導者的角色，他們將躋身於 153 家推動韓國十年發展的公司之列，這些公司目的是在保護韓國最重要的經濟行業。

三星計畫 2030 年資本支出增加 30%，達 1510 億美元。而 SK 海力士則承諾斥資 970 億美元擴建現有設備，並計畫斥資 1060 億美元在龍仁市建設四個新工廠。

目前全球晶片短缺問題從汽車業傳到智慧手機和面板等科技領域，美國，歐盟和中國等政府都將半導體發展放到國家戰略層級上。

而韓國是美國的盟友，也是中國的主要出口國，韓國一直在兩大強權之間遊走，同時增強自己的生產能力。韓國貿易，工業和能源部表示，半導體在韓國出口中所占比重最大，到 2030 年，晶片出口可望成長一倍，達到 2000 億美元。

資料來源: Bloomberg

韓國政府希望建立一條「K - 半導體帶」，該帶狀產業鏈延伸到漢城以南數十公里，並將 IC 設計人員，製造商和供應商聚集在一起。

三星和 SK 海力士製造全球大多數記憶體，但在先進邏輯 IC 製造的能力則是落後台積電 (2330-TW)。先進邏輯 IC 可以處理諸如 AI 和資料處理等複雜的運算，這是台積電主導的領域，而且台積電還能獨立生產蘋果所要求的大量處理器。

資料來源: Bloomberg

不過三星已經成功在邏輯 IC 代工闖出一片天，並讓台積電感到有威脅，未來三星將計劃在 GPU 和移動處理器上搶下更多的市佔。此外，SK 海力士也宣布進軍邏輯 IC 晶圓代工的雄心。

韓國政府表示將透過減稅，降低利率，放寬法規和加強基礎設施等政策來激勵國內半導體產業，希望韓國的晶片製造商不被全球領先者拉開。韓國政府還將在未來十年確保「K - 半導體帶」有充足的水源、電力等供應，這些對於先進的晶片製造工廠都是不可缺少的。

韓國產業經濟與貿易研究所半導體分析師 Kim Yang-paeng 表示，韓國實質上是在招攬全球半導體供應商進駐，並與韓廠合作，以便可以在韓國建立一個半導體生態體系，而不是希望它們遷移到美國或其他地方。此外，投資擴大晶圓代工領域至邏輯 IC 也是為了長遠考慮，如果韓國主導的記憶體產業出現問題，還可以有別的業務能依靠。

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