〈財報〉日本面板廠JDI連虧七年 財測慘淡

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP) 在週五 (14 日) 盤後公布最新財報資料，2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 虧損 426 億日圓，連七年虧損。

JDI 受到主要客戶美國蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 手機，全面改用 OLED 面板，導致營收大減；全球性晶片短缺也造成汽車製造商產量減少、車用面板的業績也萎縮。

JDI 股價週五 (14 日) 收在每股 43 日圓，和上個交易日的收盤價相同。

基於日本會計準則的 2020 年度合併財報關鍵數據：

營收報年減 32.2% 至 3416 億日圓。

營業虧損 262 億日圓。(2019 年度報 385 億日圓虧損)

經常損益 326 億日圓虧損。(2019 年度報 578 億日圓虧損)

歸屬公司股東淨損 426 億日圓。(2019 年度淨損報 1014 億日圓)

JDI 在財報說明資料中提到，2020 年有 76 件新產品展開量產，與 2019 年的 70 件相比、增加 9%。此外，固定費用、變動費用減少，毛利轉正，也是營業虧損幅度縮小的原因。

JDI 也提到， 2020 年度從 Ichigo Trust 獲得金援，並大幅強化公司治理。

另外在最近一季、也就是 1 到 3 月 (Q4) 的財務表現方面，JDI 歸屬公司股東淨損 197 億日圓、低於去年同期 94.6 億日圓盈餘，營業利益率也從去年同期 - 5.1% 惡化至 - 11.0%。

基於日本會計準則的 2021 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年減 25.7% 至 2540 億日圓。

基於日本會計準則的 2021 年度 Q1 財測關鍵數據：