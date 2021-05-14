中芯電話會議：產能優先滿足長期客戶 其次為高毛利產品

週五 (14 日) 中芯國際 (0981-HK) 舉行第一季業績電話會議，其財務長高永崗表示，第一季業績較去年第四季成長的主要原因是，因價格調整以及改善產品組合，晶圓單價季增 5%，出貨季增 10%。

他指稱中芯國際第二季營收預期季增率介於 17%～19%，毛利率則預估在 22%～25%，主要因為市場供需缺口巨大，公司業績根據供需關係的變化，經跟客戶溝通，產品價格進行相對應的調整。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍則在會上表示，公司的產能分配原則，是優先滿足長期與中芯國際合作和共同發展的客戶，其次是考慮高毛利的產品，同時保持與其他客戶的密切溝通，協商保證最重要的需求。

(圖片: AFP)

在中芯公布財報後，華泰證券發布研究報告，給予中芯買進評等，目標價 33 港元，預計 2021～23 年收入年復合增長率為 13%，主要受到 8 英吋和 12 英吋成熟製程產能擴張及持續的國產化需求驅動。

報告中稱，在全球晶片缺貨漲價的帶動下，華泰證認為未來幾年 12 英吋成熟製程晶圓代工獲利能力可望改善。憑藉中芯在中國的龐大客群，看好中芯國際的 12 英吋業務將受益於 ASP 上漲與產能擴張。

華泰證預估，在中國 IC 設計產業快速增長的驅動下，中國的 12 英吋成熟製程晶圓代工需求在 21～25 年可成長一倍。而中芯是中國最大也是最先進的晶圓代工廠商，基於其近幾個月擴產計劃，華泰證預計其 12 英吋成熟製程 (28～90nm) 產能在 21～25 年將增長 143%，可望貢獻 21～25 年公司收入增長的 40%。

在優於預期的財報之下，今日中芯股價開盤跳空大漲 4.4%，每股來到 24.85 港元。

