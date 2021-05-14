馬斯克一文震盪幣圈 專家：不傷害特斯拉帳面數字

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 發推特，稱特斯拉將暫停顧客以比特幣購車，因為比特幣太耗能、不環保，不僅讓幣圈震盪 10% 以上，也造成特斯拉損失 3 億美元，但專家指出，特斯拉根本不怕。

由於比特幣受創，持有比特幣的投資者也大吐血，其中自然包括特斯拉。截至 3 月 31 日，特斯拉持有比特幣約 25 億美元，當時比特幣匯價約 58800 美元，隨後幾週比特幣價值下跌了 8000 美元左右，其中 4000 美元的減值來自週三晚上馬斯克的推特文。

特斯拉一夕之間持有的資產減值 3 億美元，嚇壞投資者，週四下跌 3.09%，收 571.69 美元，當日市場普遍上漲。

但專家認為，投資者不應擔心馬斯克拿石頭砸自己的腳，原因很簡單：加密貨幣會計根本是噩夢一場。

這數字的計算方式是：比特幣價值縮水不會在特斯拉即將發布的財報中產生虧損，且特斯拉第一季確實從比特幣交易中獲得了約莫 1 億美元獲利，從而提高了 EPS 數據。

加密貨幣被視為無形資產，而不是現金或股票。如果是股票，必須每季度向市場標記出來，但無形資產不必，而是要定期進行減值測試，如果測試出「減值」，就會記錄虧損。由於比特幣的價格仍遠高於特斯拉的買入價，所以不會有任何減值記錄。

特斯拉第一季錄入的收入是因為出售了一些比特幣，其收益並非來自價格整體上升。

在加密貨幣會計中，企業的資產負債表上的收益僅來自銷售，而不會因為加密貨幣升值。虧損則來自加密貨幣貶值到低於買入價，接著每一回跌破新帳面價值都是虧損。會計專家 Robert Willens 形容當前的規則「怪異。」

因此，如果將加密貨幣當作股票這一類的計算並向市場標記得失，這似乎比較合理，但即使這樣也會讓每季 EPS 產生很大的波動，且與多數核心業務無關。

即使比特幣近期大跌，特斯拉第二季仍可靠著出售比特幣來錄入更多收入，因為特斯拉的買進成本大多在 3.5 萬美元範圍，所以特斯拉要做的就只是多賣點比特幣就好了。

這很奇怪，但投資者得了解這規定，才能妥善解釋結果而免去令人厭惡的意外。