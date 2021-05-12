【富蘭克林】經濟重啟及拜登政策加持，基礎建設投資迎財神

美國疫苗施打加速、防疫限制放寬帶動美國經濟強勁復甦，但商品價格上漲及勞動力短缺卻引發通膨疑慮籠罩，牽動美股高檔震盪，而台灣防疫等級升高引發台股獲利了結賣壓。根據彭博資訊統計至 2021/5/11，過去一個月台股及美國科技股震盪期間，全球基礎建設及公用事業類股逆勢走揚，成為震盪環境下的資金避風港 (表一)。

富蘭克林證券投顧表示，基礎建設及公用事業產業主要是提供電力、瓦斯、供水等民生必需品，加上許多公用事業屬於受管制產業、基礎建設公司的營運多數係以特許經營權或長期契約為基礎，具備營運穩定、現金流可預測性高及高股利率的特性，在市場波動環境下可發揮跟漲抗跌的效果。

富蘭克林證券投顧認為，展望下半年全球疫苗施打普及後將迎接經濟重返常軌，有利鐵路、公路及機場等運輸基礎建設營收及獲利回升，全球環保減碳趨勢推動公用事業轉型及再生能源發展，加上現階段基礎建設及公用事業類股評價面仍處歷史低檔，評價面具吸引力。建議投資人可將基礎建設及公用事業產業型基金納入至投資組合中，作為長期配置的一環。

表一、主要股市表現 (%)

市場 / 漲跌幅 % 一個月 % 三個月 % 今年以來 % 史坦普全球基礎建設指數 3.29 7.92 8.06 史坦普 500 公用事業指數 1.74 7.20 5.99 那斯達克指數 -3.63 -3.99 4.13 費城半導體指數 -9.57 -6.08 6.89 台灣加權股價指數 -1.58 1.54 12.77 MSCI AC 世界指數 0.72 2.88 8.85

資料來源：彭博資訊，除台股以台幣計價之外，其餘均為美元計價，截至 2021/5/11，含股價變動及股利率。投資人無法對指數直接進行投資，過去績效不代表未來績效之保證。

看好經濟重啟行情，鐵公機基礎建設迎春燕

美盛凱利基礎建設價值基金 (原名為：美盛睿安基礎建設價值基金 *)(本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，除了電力等公用事業之外，基礎建設產業也涵蓋鐵路、公路及機場 (簡稱鐵公機) 等使用者付費資產，面臨經濟成長帶動通膨上揚的環境下，使用者付費資產的現金流量通常可隨通膨而上揚，有望抵銷利率上揚的影響。近期我們觀察到美國的鐵路及公路運輸量因為防疫限制放寬而明顯上揚，長期獲利能見度回升，下半年全球經濟解封後的復甦前景值得期待。

此外，尼克．蘭利指出，在全球減碳及基礎建設升級等政策引領下，締造基礎建設產業長期成長趨勢。美國總統拜登推動 2.3 兆美元基礎建設計畫，凸顯出已開發國家多數正面臨基礎建設老舊或高齡化人口增加而必須升級、提高承載量及永續經營的挑戰，新興國家在人口成長及城市化發展下也必須大舉投入新的基礎建設，需要政府與民間資金共同投資。根據全球基礎建設中心 (GIH)2017 年最新報告，2021~2040 年全球基建支出合計上看 70 兆美元。另一方面，尼克．蘭利認為，隨著全球對於環保減碳的重視，各國政府積極朝淨零碳排目標邁進，加上美國主要電信商如威瑞森通訊陸續完成採購 C-Band 頻譜及租賃合約之後，將加速 5G 發展，讓再生能源、通訊電塔等新興基礎建設商機應運而生。

美盛凱利基礎建設價值基金 (原名為：美盛睿安基礎建設價值基金 *)(本基金之配息來源可能為本金) 主要投資於全球基礎建設股票，具備兩大特色: 1. 由基礎建設投資專家操盤，在政府監管或契約法律、併購交易、債務融資或股權融資等專業及實務經驗豐富，經理團隊自 2006 年開始投資全球基礎建設股票迄今，投資經驗達 15 年。2. 採取結合 ESG(環境、社會及公司治理) 因子與基礎建設投資的永續投資架構，獲得晨星可持續投資評等四顆星 **。基金榮獲 2020 《指標》年度台灣基金大獎－「產業股票 - 基礎建設」最佳表現基金大獎同級最佳 ***。

截至 2021 年 3 月底，本基金以北美 55% 及歐洲 34% 為核心，搭配亞太國家 9%，產業配置涵蓋『經濟重啟 (道路 / 鐵路 / 機場)38%、防禦 (電力 / 瓦斯 / 供水)38% 與長線趨勢 (通訊 / 再生能源 / 能源)22%』三大方向，產業配置攻守兼備，期能幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。





資料來源：理柏資訊，原幣計價截至 2021/4/30，波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值。A 類股歐元累積型股份成立於 2016/12/12，A 類股美元避險累積型股份成立於 2017/3/16。基金過去績效不代表未來績效之保證。

* 本基金自 2020 年 6 月 29 日更名，更名前: 美盛睿安基礎建設價值基金。

** 晨星，2021/3 月底，依據基金投組的永續投資評分給予一~ 五顆星評等，最高為五顆星)

*** 資料來源：指標雜誌，截至 2021/01/11，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年 9 月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。

本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱

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