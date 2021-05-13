【野村投信】悲觀過度，波動也過度

焦點訊息：

國內出現不明感染源的新冠肺炎本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內疫情非常嚴峻，除即日起至 6 月 8 日暫停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上集會活動外，近日不排除將警戒層級提升至第三級，屆時民眾外出須全程配戴口罩。

台灣證券交易所統計，4 月台股當沖成交值比重攀升至 34.2%，每天平均當沖戶數約 158,396 戶，較 3 月增加逾 四成。自 5 月 4 日起的當沖交易占比則已突破四成。

經理人觀點：

信心潰堤是清洗籌碼的必要條件：

許久未見的市場情緒全面失控，就在短短一週之內發生。從美國科技股走跌、就業市場數據疲軟、部分重量級公司 4 月營收低於預期、到如今國內新冠疫情快速升溫，多重且內外交錯的雜音給了投資人看似正當的賣股理由，並加速了這波修正。諸多不幸事件齊聚一堂，但無巧不成書，成了清洗偏高融資餘額及投機交易的良機（過多投機散戶參與台股是一大風險）。著眼下半年基本面行情若要重新發揮主導力量，目前雜亂的籌碼面必須先行沉澱。

市場過度悲觀，惟波動警報未除：

基本面沒有太大變化，市場的過度反應與疫情關連度較高。國內疫情方面，我們研判此事對市場的影響偏向短期，基於豐富的防疫經驗與快速的反應措施，相信最終仍會受到控制。只是近期多數投資人的情緒仍會受到撲天蓋地的疫情新聞牽引，讀者們仍應留意台股近期將因此出現較大波動。

避開股價偏離基本面太遠的標的：

這波急跌，除了清洗凌亂的籌碼外，評價面修正也是重要收穫。我們推測有些讀者正準備低接台股，逢恐慌急挫確實可分批建立部位，但建議避開基本面與股價乖離過大的類股，例如航運。身為高度資金密集的產業，卻在僅是斷鏈的背景下爭相啟動造船計劃，兩年之內重返嚴重供過於求「常態」的機率有增無減；反觀全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）在法說會上堅稱的買櫃、不造船策略，讓我們深信龍頭未來的全球市佔率只會更上一層樓。

空窗期搭車，先下後上大有機會：

台股次產業訊息進入空窗期，尤其 5 月下旬到進入股東會旺季前的這段期間，非業績相關的訊息對股市影響力更容易被放大解讀，所以想上車的投資人，面對眾多班次，我們重申只要遵循「先下後上」的乘車禮節，不愁沒有好機會。

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