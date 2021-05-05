〈紐約匯市〉葉倫暗示升息 美元跳漲 商品貨幣跌成一片 

美國財長葉倫表示，可能需要適度升息以防止美國經濟過熱，美元周二 (4 日) 勁揚至兩周高點，美股挫跌，投資人避險需求增強。大宗商品貨幣兌美元走低，以太幣和狗狗幣改寫歷史新高。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.3%，報 91.278。DXY 4 月共下挫逾 2%。

葉倫周二表示，為防止大規模政府支出所導致的經濟過熱，可能必須適度升息。但她也說，額外支出相對於經濟規模來說較小。

葉倫的談話導致那斯達克綜合指數急跌，終場下挫 1.9%。投資人尋求避險，美元攀高，美國公債上漲、殖利率下滑。

分析師認為，大部分經濟利多消息可能已經反映在價格上。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「美國經濟第一季大幅改善後，前景已與現實趨於一致，代表任何出於意料的表現不再偏向好的一面。對許多投資人和動能交易商而言，從風險貨幣轉向避險資產的一些再平衡操作，在當前意義重大。」



美元周一曾因製造業數據利空而走軟。

Tempus 說，對於美元在接下來到年底的走勢，市場還沒有達成共識，一如年初。「一些交易員認為美元有上升空間，因為未來隨著通膨預期上揚，債券殖利率率將走高，但其他人認為美元被高估，等到世界其他國家成功追趕上來，美元只會持續走低。」

儘管大宗商品普遍上漲，但美元強勢之際，商品貨幣仍走軟。美元兌澳幣升值 0.8% 至 0.7704 美元，美元兌紐元升值 0.9% 至 0.7138 美元。加幣也貶值。

歐元兌美元貶 0.4% 至 1.2013 美元。美元兌日圓升 0.2% 至 109.32 日圓。

英鎊兌美元貶值 0.1% 至 1.3881 美元。英國央行 (BOE) 將於周四開會，由於疫苗大規模接種提振英國經濟，BOE 可能宣布放緩債券購買計畫。

加密貨幣領域，以太幣和狗狗幣最突出。隨著機構投資人興趣增強，以太幣周二再創新高，達到 3,530 美元，但尾盤翻黑下跌 1.7% 至 3,370 美元。

狗狗幣創下 0.5922 美元的歷史新高。根據 CoinGecko.com 的數據，狗狗幣尾盤大漲 36% 至 0.5549 美元。

截至周三 (5 日) 台灣時間約 6:00 價格：