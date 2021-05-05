狗狗幣噴破0.6美元 今年迄今漲幅逾11000%

週二 (4 日) 狗狗幣 (DOGE) 盤中暴漲 60%，一度觸及 0.61186 美元，突破 0.6 美元大關，再創歷史新高紀錄，今年迄今漲幅達 11,210%，市值超越任天堂。

狗狗幣週二一度站上 0.61 美元大關，爾後回落到 0.565 美元，較前日上漲超過 36%，市值來到 690 億美元，僅次於比特幣、以太幣和幣安幣，加密排名第四。過去一週，狗狗幣週漲達 95%。

週二 (4 日) 狗狗幣 (DOGE) 一度觸及 0.58 美元，突破 0.5 美元大關 (圖片：coindesk)

按目前市值，狗狗幣已超過日本遊戲業霸主任天堂、汽車製造商三菱和桑坦德銀行。

對於堅定狗狗幣支持者來說，狗狗幣站上 1 美元大關的動力仍然存在。

特斯拉執行長馬斯克從不諱言他對狗狗幣鍾愛的程度，他曾在推特上發言，要帶著狗狗幣一舉登上月球，上週特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 推文自稱「狗狗幣教父」(Dogefather) 後，促使狗狗幣上周三 (28 日) 一度狂飆逾 20%。

2 月初馬斯克用一張獅子王迷因圖，就讓狗狗幣半小時內噴出超過 47% 漲幅 (圖片：推特)

馬斯克週二傳出 8 日登美國知名綜藝節目《週六夜現場》 (Saturday Night Live)，也成為今日狗狗幣大漲的主因，市場認為，若馬斯克在節目中提到狗狗幣，可能會帶動漲勢。

加密交易所 Gemini 也為狗狗幣漲勢推升助力，Gemini 現已支持狗狗幣交易和託管支持。知名交易平台 eToro 讓狗狗幣可在其平台上進行交易。4 月 20 日狗狗幣紀念日當週，狗狗幣粉絲湧入，也讓市場對該數位貨幣前景充滿熱情。

數據顯示，夢想衝上月球的狗狗幣，今年漲幅遠勝其他加密貨幣，2021 年初狗狗幣起始價格為 0.005405 美分，今年迄今，狗狗幣短短不到的五個月就飆升 11,210%。

若以當前價格交易，今年初在狗狗幣中投資的 1000 美元將獲利超過 10 萬美元。

Allnodes 首席執行長 Konstantin Boyko-Romanovsky 提到，單枚比特幣要 6 萬美元可能會讓人望而卻步，但狗狗幣對投資者的吸引力更大，因為它成本非常低，在某種程度上，狗狗幣更像是美元，但是一種數位貨幣模式。