日月光集團舉辦親子音樂會 逾800位孩童同慶母親節

日月光集團 (3711-TW) 今 (2) 日與高雄市政府文化局攜手共慶母親節，於高雄市文化中心至德堂舉辦「日月光親子音樂會」，邀請員工趁著週末假期及母親佳節前夕蒞臨音樂會，在最自然、最舒服的音樂渲染下，逾 800 位孩子一同享受親子間情感交流，讓全家人一起留下既歡樂又溫馨的母親節回憶。

日月光從 2016 年起辦理適合 0-3 歲的寶寶音樂會專場表演，深受親子口碑好評，今年也鎖定國小 6-12 歲的學齡期兒童，讓大孩子也有機會體驗音樂、玩音樂，打造阿里巴巴與四十大盜親子音樂會，並將高雄文化中心至德堂打造成異國風情表演場域。

此次奇幻風格的交響樂，搭配阿里巴巴現身，將波斯經典童話故事講給大小朋友們聽，透過聽覺與視覺的多元饗宴，讓孩子們知道音樂表演可以有趣又好玩，看到孩子們的笑容，就知道音樂真的有感動到他們，透過親子音樂讓員工生活不再侷限於園區內，用音樂打開另一扇生活的門，創造親子美好回憶。

日月光親子音樂會專場共計 430 個家庭、逾 800 位孩子參與，今年亮點活動為抓住親子瞬間精彩的限量拍立得攝影活動，用影像留住最美的一刻，增進親子間感情；現場更出動日月光吉祥物阿明哥、阿明妹擔任最佳親善大使，歡迎每一位蒞臨的大小朋友，為音樂會暖身，親切動作與俏皮造型吸引許多親子合影留念，別開生面的活動既熱鬧又溫馨。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，高雄市文化局感謝日月光長期支持藝文活動，並對於推動公益與醫療不遺餘力，高雄有日月光真好，祝福大朋友與小朋友每個日子都有小確幸，每個月都有開心的事情，人生光明璀璨。

日月光副總李叔霞表示，此次舉辦音樂會適逢母親節前夕，首先祝福在場的媽媽們「母親節快樂」，現代對於媽媽的定義更廣泛，包羅了父兼母職的媽媽、慈善媽媽、隔代養育的媽媽，媽媽無私付出溫暖守護孩子，無論是哪一種媽媽都令人感佩。

母親節不僅是日曆上的假日，也是幫助孩子學會感恩的時候，今天大家可以齊聚一堂欣賞音樂會，對於推動親子關係正向發展意義非凡，與最愛的媽媽在一起做開心的事情，就是最棒的母親節禮物。

李叔霞指出，日月光是一家願意照顧員工的企業，也是職業婦女的最好選擇，在職場上雖然步調很快，但戰鬥力十足的媽媽卻是越忙越有能量，透過職場擴大自己的社交圈，善用黃金片刻做自己有興趣的事情，盡情享受家庭與工作兼顧的成就感，因此公司對於員工的支持度更顯重要。

日月光致力回饋員工，期盼透過舉辦親子音樂會凝聚家人們的情感，透過親子互動心溫度、藝術欣賞、跨域整合素養等行動主軸，邀請員工帶著家人進入音樂會聆聽美妙樂音，共同實現親子音樂微笑藍圖。