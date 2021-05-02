〈印度疫情失控〉緯創部分廠區停工5日 鴻海暫維持正常

印度疫情未見和緩，更傳出首例國內科技廠 1 名台籍幹部在古爾岡 (Gurgaon) 染疫身亡，市場也關注台系 iPhone 組裝廠在當地的情況，緯創 (3231-TW) 證實，位在班加羅爾 (Bangalore) 的廠區自 5 月 1 日至 5 日配合停工 5 天；鴻海 (2317-TW) 則重申印度各廠區維持正常運作。

緯創解釋，印度廠區維持營運，但因應當地政府防疫政策，位於班加羅爾的廠區自 5 月 1 日至 5 日配合停工五天，仍會以員工健康安全為優先。

據了解，緯創除了班加羅爾廠外，在卡納塔克邦 (Karnataka)，納爾薩普爾 (Narsapur) 等地也有設廠。

鴻海則表示，集團在印度各廠區目前皆營運正常不受疫情影響，近期將加強園區防疫，提供員工必要防疫物資與協助，一切以員工安全為優先。同時也會隨時配政府政策應對未來疫情變化。

鴻海目前在印度的廠區多集中在位於南部的泰米爾納德邦 (Tamil Nadu)，包含清奈市 (Chennai)、斯利柏倫菩德 (Sriperumbudur) 等，在古爾岡並無廠房。

至於和碩 (4938-TW) 印度清奈廠區仍處於興建階段，照公司計畫，最快在今年下半年完工量產。