〈美股盤前要聞〉美股期貨走升 臉書盤前漲逾7%

美聯準會承認美國經濟正在加速發展，暗示經濟風險降低，並持續淡化通膨風險。蘋果、臉書財報超出預期。亞馬遜、推特將在盤後公布新一季財報。美股期貨週四 (29 日) 走升，道瓊期貨漲 0.49%，標普 500 期貨漲 0.68%，那斯達克 100 期貨漲 1.04%。

1.Fed 利率政策按兵不動、美股泡沫論

美國聯準會 (Fed) 公布 4 月利率會議結果，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變、維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)。

鮑爾稱，美國經濟要取得實質性進展，還需要一段時間，當時機適宜時，Fed 將降低對 MBS 的購買速度，但不是現在。在實現目標前，接近零的利率政策是適宜的。

鮑爾不諱言回應：「一些資產價格很高，在資本市場上確實看到了一些泡沫，這是事實。我不會說這與貨幣政策沒有關係，但是這在很大程度上與接種疫苗和經濟重啟有關。」鮑爾稱，Fed 會研究股市中正在發生的某些事情，因為這確實反映出泡沫。

2. 蘋果 Q2 財報超預期

蘋果 (AAPL-US) 周三 (28 日) 盤後發布 2021 會計年度第 2 季財報，營收、獲利遠勝華爾街預期，各項產品業績連兩季交出兩位數成長，最受關注的 iPhone 銷售成長 65.5%。蘋果仍未發布財測，董事會宣布將加發 7% 股利和執行 900 億美元庫藏股。蘋果週四盤前漲 2.86%。

蘋果第 2 季營收勁增 54% 至 895.8 億美元，獲利翻倍成長為 2.36 億美元，折合每股獲利 1.4 美元，都優於市場預期。以蘋果歷年第 2 季毛利率來看，最新的 42.5% 也遠高於過去通常位處的 38-39% 區間。

蘋果再度以疫情不確定性為由未發布財測，延續自疫情爆發以來的作法。

3. 臉書 Q1 營收年增 48%

臉書 (FB-US) 週三 (28 日) 盤後公布第一季財報，打敗華爾街的獲利和營收預期，激勵盤後漲逾 6%。臉書將營收年增 48% 的佳績歸因於年增 30% 的廣告均價，以及增加 12% 的廣告交付量。臉書週四盤前漲 7.42%。

臉書也預期第二季營收成長維持穩定或溫和加速，相較去年同期則因疫情而成長放緩。然而，臉書預期第三季和第四季的營收成長年率大幅下降，這是因去年同期的營收成長在疫情催化下快速成長。

臉書執行長祖克伯表示，「我們將持續積極投資，以利未來幾年提供更新更有意義的體驗，包括在 AR 和 VR、商務和創作者經濟等更新領域。」

4. 高通 Q2 財報優

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 周三 (28 日) 公布第二季營收大增 52%，第三季財測也優於市場預期，看好手機晶片需求持續強勁，並更樂觀看待全年晶片出貨成長率，且 IoT 將出現強勁成長，而華為遺留的版圖有利高通提高市占率。高通盤前漲 5.44%。

高通表示，第三季 IoT 成長力道不容小覷，預估 IoT 營收將成長至 13 億美元。

針對華為的市場，高通表示華為先前大部分市占將轉移至其他高通晶片的客戶，預估 QCT 手機 RF-FE 年營收潛力達 100 億美元，華為留下的市占不僅在 F2022 短期內有助高通提高市占率，長期而言也將有巨大的收穫。

5. 福特 Q2 恐因晶片荒減產 5 成

福特汽車 (F-US) 周三（28 日）公布亮眼財報， 第一季轉虧為盈，以 33 億美元淨利改寫 10 年來新高紀錄，但由於半導體晶片短缺影響汽車生產，下調全年獲利預測，也預估第二季汽車產量將減少 50%。福特週四盤前跌 3.70%。

由於全球鬧晶片荒，福特估 2021 會計年度調整後 EBIT 介於 55 億至 65 億美元之間，包括半導體晶片短缺造成約 25 億美元的不利影響；調整後自由現金流量預計介於 5 億至 15 億美元。

福特先前預估調整後 EBIT 為 80 億至 90 億美元之間，當時並未將晶片短缺問題列入評估因素。福特表示，半導體晶片短缺可能導致全年獲利減少 10 億至 25 億美元。