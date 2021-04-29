〈財報〉臉書Q1打敗華爾街預期 營收年增48% 激勵盤後漲逾6%

臉書 (FB-US) 週三 (28 日) 盤後公布第一季財報，打敗華爾街的獲利和營收預期，激勵盤後漲逾 6%。臉書將營收年增 48% 的佳績歸因於年增 30% 的廣告均價，以及增加 12% 的廣告交付量。

臉書也預期第二季營收成長維持穩定或溫和加速，相較去年同期則因疫情而成長放緩。然而，臉書預期第三季和第四季的營收成長年率大幅下降，這是因去年同期的營收成長在疫情催化下快速成長。

臉書執行長祖克伯表示，「我們將持續積極投資，以利未來幾年提供更新更有意義的體驗，包括在 AR 和 VR、商務和創作者經濟等更新領域。」

臉書週三收高 1.16%，盤後漲逾 6%，報 326.51 美元。

第一季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS： 年增 93% 至 3.30 美元 vs. 2.37 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

純益：年增 94% 至 94.97 億美元

營收：年增 48% 至 261.7 億美元 vs. 236.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營業利潤：43%

每日活躍用戶人數 (DAU)：18.8 億人 vs 18.9 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：28.5 億人 vs 28.6 億人 (FactSet 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：9.27 美元 vs. 8.40 美元 (FactSet 調查的分析師預期)

臉書旗下所有 app 每月活躍用戶 (MAP)﹔年增 15% 至 34.5 億人

臉書旗下所有 app 每日活躍用戶 (DAP)﹔年增 15% 至 27.2 億人

臉書旗下所有 app 包括臉書、IG、Messenger 和 WhatsApp。

廣告定位阻力

由於監管機關和平台的挑戰，臉書正面臨廣告定位阻力，尤其是蘋果 (AAPL-US) iOS 14 限制了廣告識別碼 (IDFA) 和 app 追蹤權限設定，讓小公司無法精準地投放廣告，使得以廣告營利的社交媒體平台以及其提供免費服務的商業模式遭到動搖。

iOS 14 隱私變動對臉書廣告定位的衝擊將在第二季財報呈現。

臉書執行長祖克伯提到對建立電商的關注，這是向用戶提供個人化體驗的關鍵一環。祖克伯還宣布公司目前有每月超過 10 億活躍用戶會瀏覽臉書的商城服務，用戶可在該處買賣商品。

「商務在我們的服務中已經成長一段時間，但因為疫情加速了企業轉向線上服務的速度，所以這一塊變得更加重要。」

他也提到建構支付技術的重要性，包括數位貨幣「臉書穩定幣 diem」和數位錢包「Novi」，「這是讓臉書服務實現更多商務的關鍵，我希望這些技術能盡快推出。」

祖克伯也重申了公司為 Instagram (IG) 創作者打造的賺錢管道，稱這些 IG 新功能可以激勵創作者在 IG 平台上發布更多內容。

地區用戶分布

臉書在美國和加拿大的用戶持平，每日活躍用戶 (DAU) 已連續二季為 1.95 億人。歐洲 DAU 則自前一季的 3.08 億人提升至 3.09 億人。

臉書第一季的「其他」營收年增 146% 至 7.32 億美元。該部門營收約在總營收占比近 3%，內含虛擬頭盔 Oculus 和視訊聊天設備 Portal 的銷售額。

臉書預計今年資本支出介於 190 億美元至 210 億美元之間，較先前估計的 210 億美元至 230 億美元範圍縮減。