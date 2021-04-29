ARK每日追蹤：重新增持特斯拉 續賣SQ

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 28 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|ZY
|PHR
|RXRX
|PSTG
|MASS
|PSTI
|IONS
|SYRS
|TSLA
|PCAR
|SPOT
|NVS
|SHOP
|SNPS
|IRDM
|SQ
|SPFR
|ICE
|GLEO
|API
|JD
|SE
|PDD
|SI
|PINS
|SPOT
週三 (28 日) ARK 系列基金大舉加倉 Spotify (SPOT-US) 約 35 萬股，Spotify 近日公布財報，第一季月活躍用戶報 3.56 億人，年增率成長 24.0%，其中付費用戶數達 1.58 億人，年增率成長 21.0%。
ARK 系列基金並久違的重新加倉特斯拉 (TSLA-US)，特斯拉近日公布財報，雖然扣掉碳權收入和比特幣獲利後，特斯拉第一季仍然呈現虧損，但特斯拉認為今年營運可期，因為今年交車量可年成長超過 50%。
減倉方面，週三 (28 日) ARK 系列基金繼續減倉了 Square (SQ-US)、亦減倉 API (API-US)、中型和重型卡車製造商 PACCAR (PCAR-US)。