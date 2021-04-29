ARK每日追蹤：重新增持特斯拉 續賣SQ

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 28 日之個股進出明細。

買進 賣出 ZY PHR RXRX PSTG MASS PSTI IONS SYRS TSLA PCAR SPOT NVS SHOP SNPS IRDM SQ SPFR ICE GLEO API JD SE PDD SI PINS SPOT

週三 (28 日) ARK 系列基金大舉加倉 Spotify (SPOT-US) 約 35 萬股，Spotify 近日公布財報，第一季月活躍用戶報 3.56 億人，年增率成長 24.0%，其中付費用戶數達 1.58 億人，年增率成長 21.0%。

ARK 系列基金並久違的重新加倉特斯拉 (TSLA-US)，特斯拉近日公布財報，雖然扣掉碳權收入和比特幣獲利後，特斯拉第一季仍然呈現虧損，但特斯拉認為今年營運可期，因為今年交車量可年成長超過 50%。

減倉方面，週三 (28 日) ARK 系列基金繼續減倉了 Square (SQ-US)、亦減倉 API (API-US)、中型和重型卡車製造商 PACCAR (PCAR-US)。