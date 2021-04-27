企業獲利躍升將收斂本益比 有利美股多頭續航

美股財報季由金融股打頭陣繳出亮眼成績單，市場看好標普 500 指數成分企業首季 EPS 將大幅成長 30.2%，其中科技類股的獲利預估成長甚至高達 22.5%，有助收斂美股目前偏高的本益比，延續多頭格局。

觀察美國芝商所 (CME) 迷你標普 500 指數期貨，16 日觸抵新高之後轉為高檔橫向整理，23 日市場消化完拜登擬調高資本利得稅消息後，再度向上攻頂。目前長均線仍維持多頭格局，唯近期市場波動率上升，留意本周重量級科技股財報。

資料來源：美國芝商所 (CME)

根據 FactSet 數據，標普 500 指數成分企業首季 EPS 將成長 30.2%，較 3 月預估時的 23.8% 大幅上修近 7 個百分點；展望第二季將再攀升 54.6%，全年則可成長 25.4%。

目前美國經濟復甦穩健、疫苗加速施打，企業擴大庫藏股意願回溫，加上龐大超額儲蓄轉化為消費動能，有利經濟及企業獲利成長加速，市場分析師看好第二季標普 500 成分企業 EPS 有望再上修。

拜登上周意外宣布擬調升富人的資本利得稅，美股聞訊重挫，但賣壓迅速退潮。市場分析師認為，加稅案仍有變數，拜登提議的 39.6% 稅率可能會下調，且美國應稅投資人僅持有 25% 的美股，其餘 75% 持有者包括退休基金、捐款基金、國外投資人，並不受制於資本利得稅。分析師認為，美股走向關鍵仍在經濟，在強勁的經濟和聯準會寬鬆的貨幣政策支撐下，美股應該挺得過調高資本利得稅的衝擊。

此外，10 年期公債殖利率從 3 月的 1.7% 快速回落至 1.57% 左右，出乎市場意料，反映市場已接受 Fed 重申不會藉由升息壓抑通膨的做法，有利美股上漲動能。然而，利率上升仍是趨勢，投資人宜轉向基本面尋求支撐。

值得注意的是，經濟重啟前景和大規模財政刺激點燃美股看漲情緒，高盛數據顯示，標普 500 指數成分股空頭部位的中位數僅占市值的 1.6%，逼近 17 年新低。顯示即使美股漲上歷史新高、估值逼近 20 年高點，象徵「聰明錢」動向的避險基金也不願冒著被斷頭的風險貿然做空。

展望 2021 下半年，在美國經濟持續復甦、通膨升溫的狀態下，美股獲利向好才能抵禦美債殖利率上漲的壓力，反之獲利下滑或增速太弱，那麼則可能令市場出現較大的失望性賣壓。