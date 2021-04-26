〈每周CFTC報告〉投機者減少看多美元押注 加碼歐元多頭

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者所持美元淨多單減少，反倒加碼看多前段期間表現較差的歐元，對避險貨幣瑞郎押注轉為負值。對黃金、白銀及原油的淨多單均增加。
美元與外匯
截至 4 月 20 日當周，投資者持有的美元淨多單減少 2435 口，至 3518 口。
美元指數上周走弱，周線再次收黑，在美債殖利率下跌背景下，美元面臨壓力，投機者改變今年較長時間看多趨勢，已連續第 3 周削減美元多頭。
其他貨幣部分，投資者看壞美元背景下，加大看多歐元力度，英鎊淨多單經前期增多之後，本周略為減少。投機者對避險貨幣的立場，自去年 3 月以來首度轉為負值。
具體為：
- 歐元淨多單增加 13957 口，至 80808 口；
- 英鎊淨多單減少 412 口，至 25178 口；
- 日圓淨空單減少 1507 口，至 59819 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 2466 口，至淨空單 1642 口；
- 澳幣淨多單減少 5565 口，至淨空單 1806 口；
- 加元淨多單增加 10840 口，至 13246 口；
- 紐元淨多單減少 1802 口，至 4322 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單增加 624 口，至 181498 口。
白銀淨多單增加 5257 口，至 41681 口。
WTI 原油期貨淨多單增加 7305 口，至 499983 口。
金價上周表現強勢，投機者增加了對黃金、白銀的多頭押注，但至周五之後，受美債殖利率上升打擊，金價走弱。
原油多頭自 3 月下旬以來普遍表現不穩定，原本四月中旬向上的走勢，因全球疫情轉趨嚴重，也轉為收低。