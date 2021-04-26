〈每周CFTC報告〉投機者減少看多美元押注 加碼歐元多頭

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者所持美元淨多單減少，反倒加碼看多前段期間表現較差的歐元，對避險貨幣瑞郎押注轉為負值。對黃金、白銀及原油的淨多單均增加。

美元與外匯

截至 4 月 20 日當周，投資者持有的美元淨多單減少 2435 口，至 3518 口。

美元指數上周走弱，周線再次收黑，在美債殖利率下跌背景下，美元面臨壓力，投機者改變今年較長時間看多趨勢，已連續第 3 周削減美元多頭。

(圖表取自 countingpips.com)

其他貨幣部分，投資者看壞美元背景下，加大看多歐元力度，英鎊淨多單經前期增多之後，本周略為減少。投機者對避險貨幣的立場，自去年 3 月以來首度轉為負值。

具體為：

歐元淨多單增加 13957 口，至 80808 口；

英鎊淨多單減少 412 口，至 25178 口；

日圓淨空單減少 1507 口，至 59819 口；

瑞士法郎淨多單減少 2466 口，至淨空單 1642 口；

澳幣淨多單減少 5565 口，至淨空單 1806 口；

加元淨多單增加 10840 口，至 13246 口；

紐元淨多單減少 1802 口，至 4322 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 624 口，至 181498 口。

(圖表取自 countingpips.com)

白銀淨多單增加 5257 口，至 41681 口。

(圖表取自 countingpips.com)

WTI 原油期貨淨多單增加 7305 口，至 499983 口。

(圖表取自 countingpips.com)

金價上周表現強勢，投機者增加了對黃金、白銀的多頭押注，但至周五之後，受美債殖利率上升打擊，金價走弱。

原油多頭自 3 月下旬以來普遍表現不穩定，原本四月中旬向上的走勢，因全球疫情轉趨嚴重，也轉為收低。