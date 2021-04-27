銅價衝上10年新高 分析師預計上漲動能持續

一場完美的風暴正在將銅價推至 10 年來的新高，而分析師認為，銅價突破 2011 年 2 月以來的歷史高點，只會是時間問題。

倫敦金屬交易所銅價周一 (26 日) 上漲 1.9%，至每噸 9736 美元，早前來到 9750 美元，為 2011 年 8 月以來最高。

銅價過去一個月走勢 (圖表取自 LME)

促成這波銅價上漲的原因包括：市場對智利供應的憂心、庫存下滑、美元走低，以及主要消費國需求強勁的預期，引發了新的買盤。

最新市場動盪的主因來自智利。智利工人正呼籲罷工，以回應總統 Sebastian Piner 反對退休法案相關修改問題，這可能導致新一輪供應中斷，智利佔全球銅礦產量的四分之一。

道明證券分析師於近日報告指出，由於智利港口工人威脅要中斷銅的運輸，金屬供應風險加大。與此同時，通貨膨脹信號繼續亮起，這將共同帶來銅價大幅上漲。

周一另一份報告中，這家加拿大銀行表示已經退出銅的空頭交易。其商品策略主管 Bart Melek 表示，有鑑於市場本已經處於緊張，潛在的智利港口罷工成為巨大的風險，在這種情況下，即使溫和的中斷，也可能對價格造成巨大影響。

銅期貨全年上漲近 26%。

StoneX 資深金屬分析師 Natalie Scott-Gray 表示，儘管銅價進入超買區域，但銅長期牛市仍保持不變，近期向上動能繼續增強，因此仍有上漲空間。

德國商業銀行大宗商品分析師 Daniel Briesemann 指出，強勁的經濟增長不僅有助於推動銅需求，而且美國對經濟減碳的新承諾，將是重要的支撐因素。「我們認為，今年銅市場可能仍然供不應求。」