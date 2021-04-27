【郭恭克專欄】電子資訊、傳統產業股交替輪漲 台股雙引擎續推高指數新頁

距台股上市櫃公司第一季財報公告最後截止日期 5 月中旬，4 月的台股無畏國際間肺炎疫情復炙的隱憂，指數續創新高，非電子等傳統產業股挾國際間原物料價格上揚趨勢趁勢而起，金控類股在首季獲利較去年大幅成長 1.2 倍、單季獲利續創新高之下，重型金控股價連續兩個月快速上漲，加大台股指數續創新高幅度。預期在上市櫃公司首季整體獲利可望交出亮眼成績單，台股指數後市續創新高的可能性仍濃。

4 月至 26 日止，台幣匯率續由 3 月的貶值 0.88%，轉為升值 2.06%，外資由前 3 月大量賣超台股 3441 億，轉為買超 546 億，在台股指數四月再創新高之後，外資由賣超轉為買超，成為台股多頭趨勢的跟隨者。顯示短期投機性、高頻交易型外資並非主導台股長期趨勢多空者，真正主導台股多頭趨勢最大力量在台灣經濟優異的基本面，加上資金內流形成的資金氾濫水位，才是推高台股指數的真正原因。

3 月國內貨幣供給額 M1B 總計數達 22.98 兆，M2 總計數達 50.92 兆，同步連續第 17 個月創新高，顯示國內資金水位仍在歷史高檔的氾濫水平。2 月 MIB、M2 年增率 18.33%、9.17%，創 2010 年 4 月以來、近 11 年最高點，3 月 MIB、M2 年增率分別小幅下降至 17.74%、8.7%，無礙貨幣總計數續創新高的資金氾濫情勢。

3 月定期存款、活期存款總計數分別為 27.83 兆、20.52 兆，活期存款連續第 17 個月創新高。3 月活期存款年增率 18.44%，遠高於定期存款年增 2.22%，顯見整體貨幣供給額結構持續流向與股市動能高度相關的活期性存款態勢仍不變。

圖、台灣貨幣總計數

台股上市櫃公司 3 月營收總額 3.363 兆，年增率達 24.98%；前 3 月合計營收總額達 9.315 兆，年增率達 25.5%。3 月單月營收創新高家數達 173 家，創 2014 年 12 月以來新高。2020 年第四季上市櫃公司單季獲利 7645 億，年增 70.33%，2020 年全年稅後淨利總額達 2.46 兆，年增達 21.9%，整年度 EPS 創年度新高達 226 家。預期 4 月底至 5 月中旬將公告的上市櫃公司首季獲利，成長數據仍將相當亮眼。

台灣累計第一季出口 979.44 億美元、進口 835.82 億美元，分別年增 24.6% 及 21.1%，首季出、進口創近 10 年來單季最大增幅，為金融海嘯復甦以來首見的貿易盛況。前 3 月累計資本設備進口年增 25.6%，表現不俗，顯示企業資本投資動能強勁。前 3 月累計半導體設備進口年增 23.1%。半導體設備進口動能在 2020 年第四季一度趨緩，2021 年前 3 月資本設備及半導體設備進口成長動能同步恢復成長動能，顯示企業投資成長動能再度轉強，提供未來經濟持續成長的有利動能。

表、臺灣進口貨品結構統計表

2021 年 3 月外銷接單年增達 33.28%，連續第 13 個月年增率正成長，2021 年前 3 月累計接單年增率 42.9%。外銷接單成長動能在 2020 年第四季起開始強勢成長，同創單季、年度新高，預告 2021 年出口成長動能仍可期，上市櫃公司營收成長將持續維持強勁成長動能。

表、台灣各月外銷接單統計表 (資料期間：2019 年 1 月至 2021 年 3 月)

繼行政院主計總處上修 2021 年台灣經濟成長率至 4.64%，創下自 2015 年來的 7 年新高水平，中經院最新經濟預測，2021 年成長率進一步提高至 4.8%，較去年底預測值增加 1.07 個百分點，再上一層樓，並呈現「內熱外溫」情勢。台經院亦同步調高我國 2021 年經濟成長率預測值，從原本的 4.3 上修至 5.03%，乃目前預測值最高的國內智庫，僅次於國際研調機構穆迪分析 (Moodys Analytics) 的 5.8%。顯見我國 2021 年總體經濟表現將不俗，股市創新高並非完全立基於氾濫的資金環境。

截至 4 月 23 日止，CRB 指數再度攀高至疫情爆發以後的最高點，顯示大宗商品等原物料價格上升趨勢尚未改變，且可能隨全球經濟復甦步伐轉為穩健後，持續成為 2021 年股市投資重要主軸之一，舉凡水泥、食品、塑化、線纜、鋼鐵、化工、橡膠、航運等非電子傳統產業、原物料等族群，均可能在股價漲多回檔整理後再啟漲勢。電子資訊、傳統產業股交替輪漲，形成台股指數 2021 年續刷新高的雙引擎已隱然成型。