〈台幣〉股匯不同調 交投平靜收貶4.6分至30.056元

鉅亨網記者王莞甯 台北


台股今 (18) 日寫下歷史新猷，上市櫃個股多達 72 檔漲停，多頭氣焰，不過，匯市顯得平靜許多，新台幣終場收在 30.056 元，貶值 4.6 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 8.9 億美元。

cover image of news article
新台幣終場收在30.056元，貶值4.6分。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.03 元、貶值 2 分開出後，午盤一度轉升，但全日幾乎處在貶值態勢，最低來到 30.056 元，高低價差僅 5 分。


觀察主要亞幣，韓元升值 0.2% 左右較多，人民幣微升橫盤整理，日元則貶值近 0.2%，新台幣收貶 0.15%，泰銖貶 0.15% 上下，而美元指數下跌也在 0.15% 左右。

法人指出，受到關稅提高通膨預期，使聯準會態度表現偏鷹，但近期美國就業市場 開始減弱，有利降息前景；據芝商所的聯準會觀察 (Fed Watch) 工具，市場目前預期 9 月降息機率達 92.1%，並預期今年共降息 2 碼。

統一投顧則表示，美國財政部密集發債、消費者通膨預期回彈，市場密切關注聯準會主席 22 日於全球央行年會的談話。

文章標籤

聯準會台幣匯市台股外資

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.9940.15%
美元/台幣30.056+0.15%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1393+0.07%
日元/美元0.0068+0.00%
泰銖/美元0.0308+0.00%

