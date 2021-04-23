【富蘭克林】全球市場回顧與展望

拜登據稱計畫大幅提高針對富人的資本利得稅用來為美國家庭計畫提供資金，全球新冠肺炎感染病例增加引發擔憂，拖累美股自歷史高點回落，企業財報主導個股表現。企業財報強勁加以併購消息利多，且歐洲央行維持利率並加快購債速度，加上歐洲藥品管理局重申嬌生疫苗優點大於風險，使嬌生疫苗將恢復對歐洲供貨，推升歐洲股市上漲動能，惟亞洲疫情加劇、地緣政治風險加上美國加稅預期，使市場避險情緒升溫，壓抑歐股結束連七週上漲格局，近週小幅收低。各類股表現由防禦型的醫療、食品飲料及公用事業類股領漲，汽車、銀行及金融則跌幅較重。經濟數據錯綜：美國上週初請失業救濟金人數減少 3.9 萬人至 54.7 萬人，意外降至 13 個月低點，三月領先指標成長 1.3%，超出預期，惟同期成屋銷售月減 3.7% 至年率 601 萬戶，降至七個月低點。德國三月份生產者物價指數年增 3.7%、月增 0.9%，皆高於預估及前值，英國三月份核心消費者物價指數年增 1.1%，RPI 年增 1.5%，皆略高於前值，英國二月份失業 4.9%，為連兩個月下滑。歐元區四月份消費者信心指數 - 8.1 大幅優於預估及前值。

史坦普 500 十一大類股除不動產及醫療類股逆勢上漲超過 1% 外，其餘類股跌幅介於 0.29%~2.68% 之間；愛德華生命科學預期心臟手術需求將回溫，上修全年獲利預測，股價大漲 8%，手術機器人龍頭企業直覺外科挾財報利多上漲 5.8%，儀器與工業設備製造商丹納赫上季財報優於預期且預估 2021 年銷售將以高十位數百分比成長，股價收高 4%，投資銀行 SVB Leerink 看好 Illumina 有望受惠拜登政府的新冠病毒基因定序計畫，該股上漲 2.36%，Vertex 看好 CRISPR/Cas9 基因編輯療法 CTX001 的商業機會，上調與 CRISPR Therapeutics 的合作協議，後者股價勁揚 6%，嬌生第一季財報超出預期，歐洲藥品管理局評估嬌生新冠疫苗應加註可能出現血栓的警語，但重申疫苗的優點大於風險，嬌生將恢復歐洲疫苗供貨，該股上揚 1.8%，掩蓋大型生技股 Biogen 上季獲利雖超出預期，但因市場觀望阿茲海默症候選藥物 aducanumab 的審核結果壓抑股價下跌 4% 的拖累，醫療類股上揚 1.12%；能源類股則以 2.68% 表現居末；特斯拉及亞馬遜下跌 2.7%，領跌消費耐久財類股收低 2.23%，德州傳出特斯拉電動車撞樹火燒車事故，造成兩人死亡，兩大主管機關高速公路交通安全局和國家運輸安全委員會已介入調查，加上比特幣等加密貨幣走跌，衝擊特斯拉下跌；英國以國安為由調查 Nvidia 對安謀的收購案，Nvidia 下跌 6.68%，科林研發上季財報及本季營收預測均優於預期，但股價回檔超過 4.5%，拖累費城半導體指數跌幅較重，蘋果發表新款 iPad Pro、iMac、Apple TV 4K 新機、紫色 iphone 以及 AirTag 追蹤器，惟股價收低 1.65%，科技類股收黑 1.87%；Netflix 因首季新增用戶數遜於預期股價下跌 6.9%，Verizon 首季獲利雖優於預期，但競爭導致客戶流失拖累該股下跌 1.7%，通訊服務類股收低 1.72%；循環性的金融、原物料及工業類股跌幅介於 0.63%~1.83% 不等，聯合航空控股第一季虧損超過 13 億美元，美國航空上季虧損低於預期且旅遊需求出現改善，但未能提振股價，航空股下跌 4.8%，反觀 Canadian National 出價約 300 億美元競購美國鐵路營運商 Kansas City Southern，激勵後者股價大漲 15%(類股表現僅含價格變動)。

終場道瓊工業指數下跌 1.11% 至 33,815.90 點，史坦普 500 指數下跌 1.20% 至 4,134.98 點，那斯達克指數下跌 1.66% 至 13,818.41 點，費城半導體指數下跌 3.69% 至 3,133.17 點，羅素 2000 指數下跌 1.33% 至 2,232.61 點，那斯達克生技指數上漲 0.77% 至 4,857.00 點；MSCI 歐洲指數下跌 0.49% (彭博資訊，統計期間為 4/19~4/22，含股利及價格變動)