台股衝萬七 老字號台股基金績效翻倍漲

台股衝上「萬七」新高，基金績效也跟著水漲船高，根據投信統計，超過 100 檔台股基金中，成立超過 20 年且成立以來績效超過 10 倍的台股基金共有 12 檔，顯見老字號基金操盤團隊經歷多次台股多空循環，加上選股精準搭上台股長線成長的產業，因而創造出超額報酬。

統計顯示，2001 年成立以來的台股基金中，報酬率前三強都由一般型台股基金拿下，分別是統一群天候 2044%、群益馬拉松 1864.9%、保德信高成長 1800%，顯示不論電子傳產皆可布局的台股基金，在經理人專業選股之下，報酬率往往能脫穎而出；另外，還有其他 9 檔台股基金成立至今的報酬率也在 1020% 至 1370% 不等

保德信投信指出，去年下半年以來，台股搭上全球景氣反彈行情，指數持續改寫新高，帶動台股基金投資熱度跟著升溫，而績效穩定維持前段班的老字號台股基金又特別受到投資人信賴，因此不論在總受益人數、定期定額人數、扣款金額等表現上，往往也能超越同類型基金平均值。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股挾著國內外利多加持，今年來漲幅在全球股市中名列前茅，美國聯準會持續鴿派立場不變，加上繼先前美國政府推出的巨額經濟刺激後，預期力拚於夏季通過高達 2.25 兆美元的基建法案，將再為全球經濟注入能量。

國內方面，葉獻文指出，企業首季營收表現看升，全年度企業獲利有望達雙位數成長的年增率推動，以及半導體產能滿載、原物料漲價行情推動電子與傳產族群投資熱度雙升，國發會亦強調台灣經濟動能將受惠於消費、投資、出口三馬車拉動而持續強勢擴張。

葉獻文認為，現階段選股不妨聚焦長期受惠於遠距題材的 5G、電動車及高效能運算的半導體相關產業鏈為主，另外，看好具漲價題材的 Driver IC 與 Power IC。

至於非電族群方面，看好在類股輪動之下具補漲行情的傳統產業，建議可伺機參與週期性產業的投資契機。