GCP、AWS今年伺服器建置年增上看30% 推動全球需求

市調機構集邦 (TrendForce) 表示，目前全球大型公有雲服務商為寡占市場，以北美為首的微軟 (Azure)、亞馬遜 (AWS) 與谷歌 (GCP) 擁全球 5 成以上的公有雲市占率，其中又以 GCP 與 AWS 的資料中心建置最為積極，預估兩者今年伺服器建置將年增 25-30%，為推動全球需求的關鍵助力。

集邦指出，資料中心彈性的價格策略與服務的多元性，直接驅動近 2 年企業對於雲端應用需求；若以伺服器供應鏈角度分析，已由 ODM Direct 代工逐漸取代傳統伺服器品牌廠的商業模式。

集邦表示，為擴大在雲端市場中自家的生態系 (Cloud ecosystem)，三大公有雲業者開始與各國境內的雲端、電信業者做合作，達到資料落地、掌握數據主權 (Data Sovereignty) 的合作模式。

Google 方面，受惠亞太區數位轉型的腳步加快，今年更加積極布局供應鏈，不僅提高記憶體類別產品的庫存週數，也已於去年第 4 季陸續增加其代工夥伴的 SMT 產能，以利資料中心的布建與汰舊換新；AWS 方面，則因疫情後新常態生活的動能推升，無論是遠端辦公或企業上雲的推力，均明顯帶動其公有雲的使用量。

反觀 Azure 今年的採購規劃較為謹慎保守，集邦分析，主要原因是 Azure 目前採用的新平台 Ice Lake 仍未進入量產階段，需待進入量產後，才有機會於下半年強化伺服器採購力道，預期全年成長率可望達 10-15%。

臉書方面，成長幅度則較其他 3 家更為平穩，主要採購動能除了受歐盟 GDPR 規範而影響，必須落實資料境管問題外，Facebook 多數伺服器規格均為特殊設計，故用量也較其他業者多，預期今年伺服器的採購仍有近雙位數的成長。

從中國雲端服務業者來看，因擴展速度與服務格局受限，今年需求動能呈現較為疲弱的態勢。Alicloud 目前僅規劃與去年相同的伺服器採購量；Bytedance 境外市場開始採用租賃取代自主採購伺服器，今年較去年衰退 10-15%；僅 Tencent 受惠 JD、Meituan、Kuaishou 等互聯網廠商業務需求增長，帶動租賃服務活絡，今年伺服器需求量估成長約 1 成。

展望未來，集邦認為，未來雲端市場的競逐的重點不單侷限於運算、存儲與網路等基礎架構的資源，大廠更將著重於新興技術領域的競爭，包含邊緣運算及相關服務的軟硬體整合。隨著各國 5G 服務商轉，「雲 - 端 - 網」的概念將會被大量取代於現階段「雲」的框架；未來雲端服務不再只侷限於軟體面，自有的硬體品牌也成為雲端業者完善服務的新戰場。