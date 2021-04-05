資料中心需求回溫+新平台推出 台伺服器廠Q2動能增溫

雲端資料中心去年受疫情衝擊、庫存調整，營運成長放緩，但隨著庫存調整告一段落、英特爾 (INTC-US) 新平台推出，第 2 季資料中心拉貨動能可望回溫，廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等均看好今年伺服器業務成長，全年維持雙位數成長。

去年疫情衝擊全球產業，企業資料中心布局也轉趨保守，部分計畫更因封城停滯，導致去年資料中心伺服器產業一度面臨庫存調整，但隨著各國逐步解封、施打疫苗，今年資料中心拉貨動能可望重回正軌，美系四大資料中心臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US) 動作積極。

谷歌日前就計畫投入 70 億美元 (約新台幣 2000 億元)，拓展辦公空間、資料中心，其中，10 億美元將用在加州總部，同時擴大投資位在內布拉斯加州、南卡羅來納州、維吉尼亞州、內華達州、德州等地的資料中心，微軟也在去年底宣布加碼投資台灣，並在台灣設立首座 Azure 資料中心。

隨著全球雲端資料中心需求回溫，市調機構 DIGITIMES Research 估今年全年伺服器將保持成長，出貨量達 1699.6 萬台、年增 5.6%。

另一方面，資料中心業者去年底開始觀望英特爾 Ice Lake 新平台，市場預期，相關新品將在第 2 季正式推出，可望掀起新一波換機潮，加上近年超微 (AMD-US) 也積極推出新品搶攻市占，雙雄積極搶市，台伺服器廠可望受惠。

展望未來，台伺服器廠同聲看好今年營運將有雙位數成長空間，廣達認為上半年仍是伺服器傳統淡季，隨著新平台推出，仍維持雙位數成長目標，緯穎日前也投資液冷技術廠 LiquidStack，並取得一席董事，強化冷卻技術，同樣審慎樂觀看待今年營運。