〈超眾展望〉筆電、伺服器需求維持高檔 估Q2營收優於去年同期

散熱大廠尼得科超眾 (6230-TW) 持續看好筆電、伺服器需求維持高檔，加上手機需求回溫、產線稼動率提升，儘管去年基期高，今年第 2 季營收仍有望優於去年同期。

據統計，去年筆電供貨量年增近 20%，在疫情尚未獲得控制下，宅經濟趨勢不變，今年筆電供貨仍有雙位數年成長，超眾認為，由於往年筆電出貨連年下滑，去年基期擴大，儘管筆電需求動能延續至今年，但成長幅度難較去年顯著，保守估計出貨量約年增 10%。

手機方面，超眾去年受到疫情衝擊手機營運下滑，今年則已看到回溫跡象，加上中國品牌廠使用熱板數量增加，看好今年手機營收將優於去年，此外，超眾去年導入熱板產能，月產能擴增至百萬片，今年隨著手機需求升溫，預期今年稼動率有望同步提升。

展望後市，超眾受惠筆電需求延續，加上 Intel 推出新平台 Whitley，推升伺服器出貨量增加，本季營收有望優於去年同期，不過超眾坦言，下半年筆電需求可能趨緩，訂單尚無法確定，由手機支撐營運表現，全年拚優於去年，毛利率維持 20% 以上水準。

超眾去年營收比重方面，NB 占 40%、伺服器與網通占 36%、DT 占 6%、手機占 5%、其他占 13%。超眾 3 月營收 9.64 億元，月增 41.82%、年增 43.22%；第 1 季營收 24.74 億元，年增 50.55%。