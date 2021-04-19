上海車展19日開展 中國科技大廠成矚目焦點

第 19 屆上海國際汽車工業展覽會 (簡稱上海車展)，於 4 月 19 日 (週一) 正式開幕，將於 4 月 28 日閉幕。其中媒體日在 19、20 日，專業觀眾日在 21 至 23 日，公眾日在 24 至 28 日。根據中國媒體報導，展中有近 150 款的新車，而電動車 (EV) 則是展出重點。

上海車展在 19 日當天對媒體公開，為了徹底防疫措施，汽車廠商等參加者都必需提交 PCR 陰性證明，而入場證等也採電子化、要將人與人之間的直接接觸降至最低。另外在入口處也有檢查體溫，展示車輛等也都有進行消毒。

在參展廠商當中，最引起矚目的當屬科技業等異業種的參加。特別是在中國廠商當中，日前表態投入電動車研發的百度在這回首度參展，將展出自動駕駛技術；中國大型不動產業者恒大集團旗下企業的電動車也將首次亮相。

另外，中國無人機大廠 DJI(大疆創新) 也同樣初試啼聲，將展出電動車等使用的感測器零件及系統。中國最大通訊設備公司華為，也會展出與聯網相關的車用系統等。

在其它車廠方面，中國市場市占第一的德國福斯、以及市占第二的日本豐田 (7203-JP) 也都將展出全新電動款的 SUV。中國吉利也將展出售價 28 萬元人民幣起跳的高級款電動車「ZEEKR」。各家公司都企圖追趕美國特斯拉 (TSLA-US) 或是推出廉價車款的中國車廠。

新能源車方面，中國新能源車市場龍頭上海汽車集團出資過半、還有美國通用汽車 (GM-US) 也有出資的上汽通用五菱汽車的人氣廉價電動小車「宏光 Mini EV」也將發表敞篷版。長城汽車的暢銷小型電動車「歐拉」也將發表運動款。這兩家公司都希望藉著產品線的充實，來維持市占率。

受美中貿易戰及疫情影響，中國在汽車零件的取得方面也遭遇層層阻礙，中國政府也積極建構自國供應鏈來因應問題。這也是此次上海車展在除了汽車之外，建構供應鏈的汽車零件廠商也大量參展的背後主因。而中國也藉由 2020 年 9 月北京車展與此回上海車展的舉辦，來向國際社會展現中國在經歷疫情後正快速的復甦當中。