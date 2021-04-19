華為旗艦店明天開賣電動車 概念股瘋漲

華為以迅雷不及掩耳之勢快攻汽車領域。華為內部員工透露，明 (20) 日起華為旗艦店將開始賣車，並於 5 月分批交付。受消息激勵，中國華為電動車概念股今日暴漲，超過 10 檔奔漲停。

此前就有消息指出，華為將於 4 月 20 日在上海全球旗艦店召開記者會，並且線上直播；余承東將現身說明華為賣車相關事宜等，堪稱「華為史上重量級的記者會」。

陸媒報導，華為首款販售車款「賽力斯華為智選 SF5」為高性能電驅轎跑 SUV，搭載華為 HUAWEI DriveONE 電驅動系統、HUAWEI HiCar、HUAWEI Sound 音訊技術。

根據員工爆料的影片，內容可見一輛車，配文顯示「4 月 20 日，華為旗艦店歡迎新夥伴，上海、深圳、成都」。該員工還稱，華為消費者業務 CEO 余承東在賣車前夕，親自主持相關神秘會議。

賽力斯是小康股份 (601127-CN) 旗下汽車品牌，今日上午傳出華為智選將與小康股份深度合作，將在華為全國 2 萬個據點銷售賽力斯。

受此消息影響，中國華為造車概念股開盤暴漲，包括北汽藍谷 (600733-CN)、小康股份 (601127-CN)、長安汽車 (000625-CN)、東風汽車 (600006-CN)、路暢科技 (002813-CN) 等超 10 股漲停。

據了解，華為智選曾被定義為「智能家居品牌」，主要以智能家居線下體驗為主，如果開始賣車，部分據點將必須改造。市場分析師認為，汽車行業萬億級市場正經歷顛覆式變革，華為憑藉其深厚的 ICT 技術儲備切入智能汽車領域，有望後發而先至。