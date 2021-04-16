氫燃料電池新星Nikola殞落 市值曾超車福特今股價只值10美元

氫燃料電池領域異軍突起的電動卡車新貴 Nikola 去年上市後股價一度飆破 90 美元，市值超越福特汽車，然而投資人經歷一系列風波後不再寄予厚望，如今股價僅剩 10 美元。

周四電動車概念股暴跌，Nikola (NKLA-US) 大跌 9.5% 以每股 10.63 美元作收，創一年來最低紀錄，甚至回到收購 Nikola 的 SPAC (特殊目的收購公司) VectoIQ Acquisition 在 2018 年 6 月上市時的股價。

諸如富達投信、P. Schoenfeld 資產管理以及 ValueAct 資本在私人投資公開股票 (PIPE) 階段、即 Nikola IPO 之前，便以 10 美元價格投資，若抱股到今天，這些早期投資人也將面臨虧損。

最新局勢標誌著這家氫燃料電池新星的殞落，Nikola 去年上市三天內股價飆破 70 美元，並在 6 月衝上 90 美元，使該公司市值一度超過經營 117 年的汽車大廠福特。

Nikola 股價走勢與各事件發生時間 (圖: Bloomberg)

這一切破滅源自於多起負面新聞，除了與通用汽車協議破局、遭禿鷹機構狙擊外，Nikola 今年 2 月調降第一批商用電動車產量預估，3 月還傳出其戰略合作夥伴韓華集團考慮出清一半持股。

電動車新創 Lordstown (RIDE-US) 周四也淪落相同下場，股價跌破 10 美元，回落至原本透過 SPAC 在 2019 年 4 月上市的價格，該公司今年 3 月遭知名放空機構興登堡研究爆料偽造訂單，隨後遭美國證券交易委員會 (SEC) 調查。

諸如 Nikola、Lordstown 這類電動車新創雖然藉由 SPAC 得以上市，然而尚未能證明自己可以實現營收和獲利。由於今年美債殖利率飆升，高風險資產投資受侵蝕，這些新創公司股價也飽受打擊，此外，通用、福特與福斯汽車等傳統車廠切入電動車市場，也對這些新創構成壓力。

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