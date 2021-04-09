硬體股正夯！各企業IT預算大增 大摩喊加碼這6檔

隨著企業 IT 支出加速復甦的跡象越來越多，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 週四調升了許多硬體股的預估和目標價。

Huberty 在去年 10 月就已看漲硬體股，今年迄今這類股多數都發布了打敗市場預期、兩位數的收益率，週四 Huberty 再提高賭注。

Huberty 指出，摩根士丹利針對各企業資訊長的一項調查顯示，「IT 支出復甦將更強勁，這意味目前華爾街的估值有上升空間。」

她調升了整體追蹤範圍的估值，並稱她目前對 2021(日歷) 年的營收和獲利估值高出華爾街共識預期 3% 至 6%。

「去年 10 月，我們將產業觀點調升為『有吸引力』，因應企業 IT 需求改善，儘管過去幾個月，我們的理論成功印證，但我們相信這還會持續更長的時間。」

Huberty 表示，歷史表明，在典型的經濟復甦中，大多數硬體股的表現都會優於市場。她指出，自 IT 支出在 2020 年第二季觸底之後，企業硬體一直是科技股中表現最好的領域，領先市場 46 個百分點，而這個趨勢將持續下去。

Huberty 調升 9 檔股票目標價，但同時調降 2 檔目標價。

以下是她評為「加碼」並調高目標價的股票﹔

CDW (CDW-US) -- 自 164 美元調升至 188 美元 Dell Technologies (DELL-US) -- 自 98 美元調升至 107 美元 NCR (NCR-US)-- 自 47 美元調升至 51 美元 Seagate Technology (STX-US)-- 自 86 美元調升至 90 美元 HP (HPQ-US)-- 自 38 美元調升至 39 美元 NetApp (NTAPUS)-- 自 90 美元調升至 92 美元

以下是她評為「等權重」並調高目標價的股票﹔

Hewlett Packard Enterprise (HPE-US)-- 自 15.50 美元調升至 17 美元 IBM (IBM-US) -- 自 140 美元調升至 150 美元 Teradata (TDC-US)-- 自 44 美元調升至 45 美元

然而，她給予以下 2 家「等權重」評級，但調降目標價，原因是同業市場估值較低﹔

Pure Storage (PSTG-US)-- 自 28 美元降至 25 美元 Nutanix (NTNX-US)-- 自 35 美元降至 30 美元

她在報告中特別強調 Seagate 和 NetApp，因為他們直接接觸基礎設施需求的復甦，有強大的操作槓桿。她認為 NCR 因接觸週期性終端市場 (例如零售) 而擁有強勁的復甦之機，且尚未完成的 Cardtronics (CATM-US) 收購交易可以帶來協同效力。

她喜歡惠普、戴爾和 CDW，因為「PC 需求結構性提高，且接觸到中間市場。」她指出，這些曾受新冠疫情重創的領域應該也將復甦。她也看好戴爾撥離 VMware (VMW-US) 多數股權的可能性，以及惠普持續積極執行庫藏股的計畫。

摩根士丹利分析師 Keith Weiss 另一份報告指出，受調查的企業資訊長預期，2021 年的反彈將較 2010 年激烈，後者當年 IT 預算增長 3.9%。

「長期來看，近 40% 企業資訊長認為 IT 預算在營收的占比將提升，而認為該占比將下降的企業資訊長比例為 12%。」