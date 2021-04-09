美國CDC不肯鬆綁郵輪限航令 佛州州長喊告

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）周四（8 日）表示，將對美國疾病管制預防中心（CDC）提起訴訟，要求讓郵輪立即復航。

迪尚特在記者會上表示，成千上萬佛州人的生計全繫於郵輪業開放與否，聯邦政府無權基於少數證據就將佛州經濟命脈封鎖一年以上。

迪尚特也認為，CDC 推遲重啟郵輪業是不理智的決定，相信有很大的機會能勝訴。CDC 未對此發表評論。

聯邦海事委員會（Federal Maritime Commission）去年 9 月的報告顯示，在疫情爆發前 6 個月內，佛州因郵輪業停擺而損失 32 億美元，其中包括近 5 萬個工作崗位，估計薪水總額為 23 億美元。

佛州運輸局（FDOT）受 CNBC 採訪表示，自去年美國疾管局封鎖郵輪業以來，佛州港口營收減少近 3 億美元，預計 7 月損失將達到近 4 億美元。

迪尚特日前簽署州禁用疫苗護照的行政命令，而這也將適用於郵輪產業，他表示企業與政府機構都不能要求客戶出示疫苗接種證明。

CDC 在去年 10 月頒布的「有條件航行命令」（Conditional Sailing Order）中提到，研究顯示新冠病毒在郵輪上比在其他環境更容易傳播。

CDC 引用 Journal of Travel Medicine 醫學期刊的研究報告，病毒在鑽石公主號郵輪上的平均傳播速度為 1 人傳 15 人，是爆發點武漢的平均傳播速度 1 人傳 4 人的 4 倍。

不過其他郵輪業對復航仍持保留態度，皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 周四宣布將延長暫停從美國港口出發的部分航班，此前迪士尼郵輪也宣布，將在 6 月更進一步暫停美國航線。