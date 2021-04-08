通用汽車聚焦電池研發 總裁盧斯點出電動車業勝負關鍵

通用汽車 (GM-US) 總裁盧斯（ Mark Reuss）周三 (7 日) 表示，公司正在測試多種化學電池技術與製程，目的在大幅降低電動車電池成本，並減少對鈷等價格易波動金屬的依賴。

盧斯在投資人會議上表示，通用汽車正在替 2025 年推出的新一代 Ultium 電池進行試驗。他也說，對專利技術進行微調，以降低電動車電池成本的競爭，正在取代以往比馬力大小的競爭，也是業界輸贏的關鍵。

通用汽車表示，預計在 2025 年時，將把電動車的電池成本從目前的每千瓦小時 150 美元，降為每千瓦小時 100 美元。此外，該公司高層也表示，未來預計電池續航里程將達到 100 萬英里（約 160 萬公里）以上，每次充電的續航里成為 500 至 600 英里（約 805 至 965 公里）。

通用汽車目前與南韓的 LG Energy Solution 合作，並投資 23 億美元，計畫明年在美國俄亥俄州廠生產 Ultium 電池，該電池適用純電動的悍馬 EV（Hummer EV）與凱迪拉克 Lyriq（Cadillac Lyriq）。

通用汽車與 LG Energy Solution 預計不久將宣布在美國田納西州建立第二家電池廠，進一步推支撐通用汽車在 2025 年生產 100 萬輛電動汽車的目標。

盧斯在會議中也提到與新創電池公司 SES 的投資與合作，他表示，通用汽車對不同的合作夥伴與技術持開放態度，目標是持續降低電成本、提高能量密度，並提升電動車續航里程。

他也提到，隨著通用汽車與競爭對手在未來五年內擴大電動車產量，對鈷、鎳與其他金屬需求將呈「爆炸是成長」，因此目前公司正在尋求技術突破，以減輕對部分金屬的依賴。